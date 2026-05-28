Ya es oficial: Gustavo Petro confirmó que no habrá clases a partir del 22 en todo el país y el descanso se extenderá a casi 20 días.

Familias, docentes y estudiantes ya comenzaron a organizar viajes y actividades tras conocerse el cronograma oficial del calendario académico 2026.

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El calendario escolar 2026 en Colombia ya tiene una de las fechas más esperadas por estudiantes y padres de familia. El Gobierno nacional confirmó oficialmente que las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos arrancarán desde el 22 de junio en gran parte del país, lo que dejará un descanso de hasta 16 días consecutivos sin clases para millones de alumnos bajo calendario A.

La medida hace parte de la organización académica definida por el Ministerio de Educación y las entidades territoriales certificadas, que ya comenzaron a publicar los cronogramas oficiales para el próximo año lectivo. En ciudades como Bogotá, el receso estudiantil irá hasta el 6 de julio de 2026, permitiendo una pausa prolongada antes del inicio del segundo semestre académico.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de mitad de año?

Las vacaciones escolares de mitad de año iniciarán oficialmente desde el 22 de junio de 2026 en numerosos colegios públicos del país. El regreso a clases quedó programado para el 6 de julio, aunque algunas regiones podrían realizar ajustes menores dependiendo de su organización territorial.

Con esto, los estudiantes tendrán cerca de 16 días de descanso continuo entre el cierre del primer semestre y el reinicio de actividades académicas.

El anuncio aplica principalmente para instituciones educativas que manejan calendario A, modelo utilizado por la mayoría de colegios públicos y buena parte de los privados en Colombia.

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¿Qué dijo Bogotá sobre el calendario escolar 2026?

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó mediante el calendario académico oficial que los estudiantes de colegios distritales tendrán descanso entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026.

Además, la capital mantendrá otras pausas escolares ya tradicionales dentro del cronograma educativo, incluyendo Semana Santa, la semana de receso de octubre y las vacaciones de fin de año.

Las clases en Bogotá iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 29 de noviembre de 2026 para los estudiantes de instituciones oficiales.

¿Las fechas de vacaciones cambian según la ciudad o región?

Sí. Aunque el Ministerio de Educación entrega lineamientos generales, cada Entidad Territorial Certificada tiene autonomía para ajustar ligeramente el calendario académico, siempre y cuando se cumplan las 40 semanas reglamentarias de clases.

Por eso, algunas ciudades o departamentos podrían mover algunos días de inicio o finalización del receso escolar. Sin embargo, la mayoría mantendrá las fechas cercanas al periodo comprendido entre el 22 de junio y el 6 de julio.

¿Cuáles serán los otros descansos escolares en Colombia durante 2026?

Además de las vacaciones de mitad de año, el calendario escolar contempla otros periodos de descanso para estudiantes: