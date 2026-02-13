El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar. Para este año, se garantizarán 190 días efectivos de clases, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional. Como cada provincia mantiene autonomía para definir su calendario académico, aunque se deban respetar el mínimo días exigidos por el Consejo Federal de Educación (CFE), habrá algunas regiones que vean demorado su esquema de clases. Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025 cuando algunas empezaron a fines de febrero. Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires, que pasó del 1 al 5 de marzo. También se unieron a la medida a Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán en ese inicio más tardío. Varias provincias argentinas adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzó el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior). Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, iniciarán su esquema en la última semana de febrero cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.