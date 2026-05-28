Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 28 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.624,03 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió ligeramente (-0.85%) y en el último año acumuló una caída más pronunciada (-6.26%), evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 15.29%, que es mayor que el 13.04% de la volatilidad anual, indicando un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En la última sesión, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: 7 caídas y 3 alzas, con repuntes puntuales que no cambiaron el sesgo general.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo con bancos, casas de cambio o plataformas autorizadas; verifica su registro, revisa la tasa y las comisiones en el momento, realiza la operación por ventanilla o app oficial y exige comprobante.

Evita efectivo con desconocidos y ofertas en redes; compara precios, no compartas datos sensibles, usa transferencias para montos altos y cumple los requisitos de reporte según la normativa vigente.