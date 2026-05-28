BEIRUT (LÍBANO), 23/05/2026.- Un avión comercial de la compañía libanesa Middle East Airlines sobrevuela Beirut tel pasado 17 de marzo durante el inicio de la ofensiva aérea por parte de Israel en los suburbios delsur de la ciudad. EFE / Edgar Gutiérrez

A tres meses del inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero con un ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra Irán, los enfrentamientos escalan en varios frentes: este miércoles por la noche, las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron una instalación militar en el sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque lanzados contra embarcaciones norteamericanas, en lo que fue el segundo ataque de la semana.

Los medios estatales iraníes reportaron tres explosiones al este de Bandar Abbas, ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz. Washington calificó la operación como un acto de “defensa propia”.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado una base aérea estadounidense a las 4:50 hora local (1:20 GMT). Según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el ataque fue en represalia a la ofensiva previa “contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas con proyectiles aéreos”.

No se especificó la ubicación de la base atacada. Irán también informó haber bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz a cuatro embarcaciones estadounidenses que intentaron “atravesarlo sin autorización”.

Decenas de muertos en el Líbano en medio de los bombardeos israelíes

Mientras tanto, Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano mediante intensos bombardeos iniciados la noche anterior, en plena festividad de Aíd al Adha y a un día de que comience una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de al menos seis muertos de una misma familia, entre ellos niños, por un ataque con dron israelí en Nabi Sari, entre Adloun y Sidón, cuando intentaban huir de las zonas amenazadas.

Guerra en Medio Oriente - Israel, Estados Unidos e Irán

Los ataques también alcanzaron los distritos de Nabatieh y Tiro. En Nabatieh, aviones israelíes lanzaron varios bombardeos que hirieron a personas en distintos puntos de la ciudad, incluidas viviendas y una escuela. El Ejército israelí indicó haber atacado aproximadamente 550 objetivos de Hizbulá en el Líbano durante la semana, pese al acuerdo de alto el fuego vigente entre ambas partes.

Netanyahu había anunciado el martes una escalada en los ataques y la toma de nuevas “zonas estratégicas”. El Ejército también confirmó la muerte en combate de una militar de 20 años en un operativo en el norte del país.

Sanciones, diplomacia y mercados bajo presión

Pese a la escalada, continúan las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz , clave para el comercio energético global.

Este jueves se reúnen en Washington el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller pakistaní Ishaq Dar, quien oficia de mediador en las negociaciones.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico por lo que calificó como un intento de obtener beneficio económico de los buques en tránsito.

Debido a esto, las principales bolsas asiáticas registraron caídas mientras el precio del petróleo subió ante el aumento de la tensión y la postergación del acuerdo de paz.