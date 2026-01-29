Atrasan el inicio de clases en esta provincia y se cambia el calendario escolar 2026 Fuente: Archivo

Jujuy confirmó un cambio clave en el calendario escolar 2026 y retrasó el inicio de clases respecto a lo anunciado a nivel nacional. La decisión fue oficializada por el Gobierno provincial y generó una actualización en el cronograma educativo del país.

El ajuste modifica la fecha que había sido comunicada días atrás por el Ministerio de Capital Humano. A partir de esta definición, miles de estudiantes y familias jujeñas deberán reorganizar el regreso a las aulas.

El cambio también vuelve a poner en foco las diferencias entre provincias al momento de definir el comienzo del ciclo lectivo. Si bien existe una planificación general, cada jurisdicción mantiene autonomía para establecer sus fechas.

Jujuy retrasa el inicio del ciclo lectivo 2026

En un primer anuncio, la Secretaría de Educación de la Nación había informado que las clases en Jujuy comenzarían el lunes 23 de febrero. Esa fecha formaba parte del esquema preliminar difundido a nivel nacional.

Atrasan el inicio de clases en esta provincia y se cambia el calendario escolar 2026 Fuente: Archivo

Sin embargo, el Ministerio de Educación de la provincia confirmó que los alumnos de nivel primario volverán a las escuelas el lunes 2 de marzo. De esta manera, el inicio del ciclo lectivo se postergó más de una semana.

Con esta decisión, Jujuy se suma al grupo mayoritario de provincias que ya habían definido comenzar las clases durante los primeros días de marzo. El objetivo es unificar criterios y garantizar el cumplimiento del calendario anual.

Calendario escolar 2026 provincia por provincia

Buenos Aires : inicio el 2 de marzo y finaliza el 22 de diciembre. Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

Ciudad de Buenos Aires : inicio el 25 de febrero y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

Catamarca : inicio el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

Chaco : inicio el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

Chubut : inicio el 23 de febrero y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

Córdoba : inicio el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio

Corrientes: inicio el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre. Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

Atrasan el inicio de clases en esta provincia y se cambia el calendario escolar 2026 Fuente: Archivo