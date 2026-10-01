El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, por lo que el fin de semana miles de fieles marcharán hacia La Basílica ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, el Tren Sarmiento anunció que dispondrá de servicios adicionales en su ramal Moreno - Mercedes con el objetivo de reforzar el transporte de pasajeros hacia Luján.

Cambios en el Tren Sarmiento por la Peregrinación Juvenil a Luján

Desde Trenes Argentinos informaron que el sábado circularán 16 servicios adicionales entre Moreno y Luján a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43 y 14 trenes entre Luján y Moreno que saldrán a las 5.54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

Cambia una de las líneas de tren más populares de Buenos Aires por la Peregrinación a Luján: sumará servicios el sábado 3 y domingo 4.

Por su parte, el domingo saldrán 12 y 14 formaciones respectivamente en cada asentido . Desde Moreno a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28 y desde Luján a las 00:10. 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Cambia una de las líneas de tren más populares de Buenos Aires por la Peregrinación a Luján: sumará servicios el sábado 3 y domingo 4. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Todos los servicios contarán con paradas en las ocho estaciones intermedias. En esta línea, incorporarán un servicio eléctrico especial que partirá de moreno a las 2:30 del domingo con destino final a Liniers que se detendrá en las estaciones intermedias.

Con el cronograma se busca reforzar la oferta de transporte durante el fin de semana para facilitar el traslado de los fieles que participarán. Para más detalle, hacer clic en el siguiente enlace.

Cómo estará el clima durante la Peregrinación a Luján

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante el sábado 3 de octubre podría haber algunas lluvias durante la jornada. Se espera una temperatura de entre 11° y 19° con cielo nublado.

El domingo 4 habrá mejores condiciones climáticas típicas de la primavera. La temperatura estará entre los 10° y 17° con cielo despejado. El sol acompañará durante toda la jornada.