La licencia de conducir es uno de los documentos obligatorios para circular con vehículos por rutas, autopistas y calles de la Argentina y su vigencia depende de distintos factores establecidos por la normativa actual. En este sentido, uno de los aspectos más importantes está relacionado con la edad del conductor, ya que las condiciones para obtener y renovar el registro cambian con el paso de los años. Asimismo, tener el carnet en vigencia es fundamental para circular en regla ya que tener la licencia vencida es motivo de contraer infracciones de tránsito. En la Argentina no existe un límite máximo de edad que impida conducir. Esto significa que una persona puede seguir manejando incluso en edades avanzadas siempre que cumpla con los controles y requisitos establecidos por la normativa. Sin embargo, a partir de cierta edad las renovaciones del registro comienzan a otorgarse por períodos más cortos. Desde los 65 años, la licencia suele renovarse por plazos más reducidos en comparación con los conductores más jóvenes. Ahora bien, cuando el conductor alcanza los 70 años, el proceso de renovación pasa a realizarse de manera anual. En estos casos se exige un examen médico que analiza aspectos físicos y cognitivos como la visión, los reflejos y la capacidad de reacción al volante. Si durante esa evaluación se detecta que la persona no cumple con las condiciones requeridas para conducir de forma segura, la licencia no podrá ser renovada hasta que se regularice la situación o se determine que no está apta para manejar. En Argentina, la licencia de conducir tiene los siguientes parámetros de vigencia, según la edad de los conductores. Las personas que quieran realizar el trámite para obtener la Licencia Nacional de Conducir deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios para poder obtener el registro.