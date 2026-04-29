Salir a la calle con alguna luz del vehículo fundida o defectuosa, y mantener las luces altas encendidas sin importar si hay tráfico en sentido contrario en Ciudad de México puede resultar en una infracción grave. El Reglamento de Tránsito no deja margen de interpretación y los agentes están facultados para actuar en el momento en que detecten cualquiera de estas fallas. Las sanciones combinan multa económica con descuento de puntos en la licencia de conducir, lo que las convierte en infracciones de doble impacto. El artículo 40 del Reglamento de Tránsito establece con precisión qué luces debe tener encendidas y en buen estado todo vehículo que circule por la capital: faros delanteros y traseros, cuartos de luz amarilla o blanca al frente, roja en la parte posterior, luces de freno, direccionales, reversa e iluminación de la placa trasera, todo conforme a las Normas Oficiales Mexicanas. Si un agente detecta reflejantes faltantes o luces que no cumplen especificaciones técnicas, la multa va de 5 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 586 y 1,173 pesos. Pero si los faros, luces traseras o direccionales están directamente apagados, fundidos o con fallas visibles, la sanción escala a entre 10 y 20 veces la UMA —de 1,173 hasta 2,346 pesos— y además se descuentan entre uno y tres puntos de la licencia de conducir. El segundo error frecuente no involucra una luz rota, sino el mal uso de una que funciona perfectamente. Usar las luces altas de manera permanente e indiscriminada se sanciona con multas de entre 586 y 1,173 pesos, más el descuento de un punto en la licencia de conducir. La regla práctica es que las luces altas se usan únicamente cuando no hay vehículos a la vista en sentido contrario y se bajan en cuanto se percibe otro conductor aproximándose. Muchos conductores dejan las luces altas encendidas de forma indefinida porque creen que mejoran su visibilidad, sin considerar que están encandilando a los vehículos que vienen en dirección contraria. El artículo 37 del Reglamento determina la obligación de evitar deslumbrar a otros conductores, sin excepciones. Ambas infracciones son completamente evitables con una revisión que toma menos de dos minutos. Basta con encender el vehículo, activar todas las luces y caminar una vuelta alrededor del auto para confirmar que ninguna está fundida. Para verificar las direccionales y las luces de freno, alcanza con pedirle a alguien que presione el pedal y accione las intermitentes mientras se observa desde afuera. Un chequeo rápido antes de cada salida puede evitar una multa de hasta 2,346 pesos y el descuento de puntos que, acumulado, puede costar la licencia.