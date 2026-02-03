El Gobierno nacional oficializó las nuevas modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y ha establecido nuevos requisitos para la obtención y renovación de la licencia de conducir en todo el territorio nacional.

La medida, formalizada a través del Decreto 196/2025, estipula que todas las licencias deberán ser renovadas conforme a los nuevos criterios, dado que aquellas que no satisfagan los requisitos establecidos perderán su validez.

Los requisitos para obtener a la licencia de conducir

Los nuevos requisitos para tramitar el carnet de conducir en Argentina incluyen los siguientes cambios:

Documentación obligatoria : contar con el DNI con domicilio actualizado y su fotocopia, la licencia anterior o una denuncia en caso de robo o pérdida, el Certificado de Legalidad si hubo un cambio de domicilio y el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

: contar con el DNI con domicilio actualizado y su fotocopia, la licencia anterior o una denuncia en caso de robo o pérdida, el Certificado de Legalidad si hubo un cambio de domicilio y el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Aprobar el examen psicofísico : en todos los casos se deberá presentar una constancia de aptitudes psicofísicas avalada por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

: en todos los casos se deberá presentar una constancia de aptitudes psicofísicas avalada por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Vigencia de la licencia : esta variará según la edad del titular. Entre los 21 y 65 años, tendrá una duración de cinco años sin necesidad de renovación; entre los 65 y 70 años, deberá renovarse cada tres años; y para los mayores de 70, la renovación será obligatoria de forma anual.

: esta variará según la edad del titular. Entre los 21 y 65 años, tendrá una duración de cinco años sin necesidad de renovación; entre los 65 y 70 años, deberá renovarse cada tres años; y para los mayores de 70, la renovación será obligatoria de forma anual. Condiciones para principiantes: quienes obtengan la licencia por primera vez deberán cumplir con las restricciones vigentes y no cometer infracciones graves durante los primeros dos años, ya que podrían enfrentar la suspensión del carnet.

Todas estas personas perderán su licencia de conducir por no cumplir los requisitos.

¿Qué conductores podrían perder su carnet en 2025 según la nueva normativa?

La nueva normativa establece que en 2025 podrían perder su carnet los siguientes conductores:

Quienes no aprueben el nuevo examen psicofísico obligatorio , avalado por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

, avalado por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los conductores principiantes que cometan infracciones graves en sus primeros dos años de manejo, lo que les implicará la suspensión de su licencia y la necesidad de rendir nuevamente el examen.

en sus primeros dos años de manejo, lo que les implicará la suspensión de su licencia y la necesidad de rendir nuevamente el examen. Aquellos que superen los 70 años y no realicen la renovación anual de su carnet.

Nueva licencia de conducir: formato digital y proceso 100% virtual

La licencia de conducir adoptará un formato digital, mientras que la versión física se convertirá en opcional. Además, el procedimiento para su obtención será 100% virtual. Los pasos a seguir son:

Obtener un certificado de aptitud psicofísica emitido por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este podrá tramitarse en centros médicos públicos o privados homologados.

emitido por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este podrá tramitarse en centros médicos públicos o privados homologados. Una vez que el profesional cargue la certificación en el sistema, la licencia se actualizará automáticamente en la app Mi Argentina .

. Si el conductor presenta infracciones graves, deberá rendir nuevamente el examen teórico-práctico para obtener la renovación.

Con la reforma, se busca modernizar el sistema de licencias, facilitando su acceso y actualización a través de medios digitales.

Campaña de concientización sobre requisitos de licencia de conducir

El nuevo sistema digital permitirá a los conductores acceder a su licencia desde la app Mi Argentina, facilitando la gestión y actualización de datos en tiempo real.Además, se implementarán campañas de concientización sobre la importancia de cumplir con los nuevos requisitos para mejorar la seguridad vial en el país.