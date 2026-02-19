Con las últimas modificaciones en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que incorporó el Gobierno, se establecieron nuevos requisitos para la obtención y renovación del carnet de conducir en todo el país. La medida, oficializada mediante el Decreto 196/2025, indica que todas las licencias deberán ser renovadas conforme a los nuevos criterios, ya que aquellas que no los cumplan perderán validez. De esta forma, muchas personas podrían quedarse sin registro. Los requisitos para tramitar el carnet de conducir en Argentina incluyen los siguientes cambios: Vigencia de la licencia: esta variará según la edad del titular. Entre los 21 y 65 años, tendrá una duración de cinco años sin necesidad de renovación; entre los 65 y 70 años, deberá renovarse cada tres años; y para los mayores de 70, la renovación será obligatoria cada año.Aprobar el examen psicofísico: en todos los casos se deberá presentar una constancia de aptitudes psicofísicas avalada por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Documentación obligatoria: contar con el DNI con domicilio actualizado y su fotocopia, la licencia anterior o una denuncia en caso de robo o pérdida, el Certificado de Legalidad si hubo un cambio de domicilio y el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).Condiciones para principiantes: quienes obtengan la licencia por primera vez deberán cumplir con las restricciones vigentes y no cometer infracciones graves durante los primeros dos años, ya que podrían enfrentar la suspensión del carnet. Para renovar o sacar el registro de conducir por primera vez, es necesario cumplir con los requisitos anteriores y seguir estas indicaciones: La normativa establece que en 2026 podrían perder su carnet los siguientes conductores: Quienes no aprueben el examen psicofísico obligatorio, validado por un médico registrado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Aquellos que superen los 70 años y no realicen la renovación anual de su carnet.Los conductores novatos que cometan infracciones graves en sus primeros dos años de manejo, lo que implicará la suspensión de su licencia y la necesidad de rendir nuevamente el examen. Tras la reforma, la licencia de conducir tiene formato digital y la versión física será opcional. Además, el proceso para obtenerla será 100% virtual. Los pasos a seguir son: Obtener un certificado de aptitud psicofísica emitido por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este se tramitará en centros médicos públicos o privados homologados.Una vez que el profesional cargue la certificación en el sistema, la licencia se actualizará automáticamente en la app Mi Argentina.Si el conductor tiene infracciones graves, deberá rendir nuevamente el examen teórico-práctico para renovar la licencia.