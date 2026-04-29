En el estado de Wisconsin una serie de rutas cambió su límite de velocidad a 17.3 mph — una cifra decimal poco convencional que las autoridades del condado de Outagamie eligieron deliberadamente para obligar a los conductores a salir del piloto automático y reducir la velocidad en las instalaciones de su centro de reciclaje. La medida fue anunciada por el Outagamie County Recycling and Solid Waste facility, ubicado en Appleton, a 107 millas al norte de Milwaukee. Según la instalación, cientos de personas circulan a diario por el predio, incluyendo transportistas, contratistas y vecinos del área. El objetivo del nuevo límite es quebrar la “sensación de piloto automático” que suelen experimentar quienes recorren rutas familiares. La lógica detrás del número 17.3 mph es psicológica: un límite de velocidad con decimal obliga al conductor a leerlo dos veces. Según explicaron desde el centro, ese instante de duda es suficiente para que el conductor salga del automatismo y preste atención al entorno. “Hace que mires dos veces. Y lo más importante, rompe esa sensación de piloto automático”, señalaron en el comunicado oficial. Esta estrategia no es completamente nueva. Otros ejemplos de límites de velocidad poco convencionales en instalaciones de Estados Unidos incluyen: En todos los casos, el objetivo es el mismo: llamar la atención del conductor mediante una cifra inesperada. El nuevo límite de velocidad de 17.3 mph aplica a todos los conductores que ingresan al predio: transportistas de residuos, empresas contratistas y vecinos que utilizan el servicio de disposición de materiales. “Queremos que cada persona tenga una visita segura y llegue a su casa al final del día”, indicaron desde la instalación. Sin embargo, la efectividad real de reducir los límites de velocidad está en debate. Un estudio de 2024 realizado por agencias de transporte de Minnesota analizó el comportamiento de los conductores antes y después de reducir los límites en varias vías de St. Louis Park, y concluyó que los conductores no responden de manera inmediata a un cambio en el límite publicado. Más allá del número en el cartel, los expertos en seguridad vial señalan que los límites no convencionales funcionan mejor cuando van acompañados de: