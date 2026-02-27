Los aeropuertos atraviesan un proceso de modernización que modificaron por completo la experiencia de los pasajeros y, a partir de ahora, se ampliarán los artículos permitidos en el equipaje de mano. Gracias a las nuevas medidas de seguridad y control de equipaje, se flexibilizarán las restricciones para los artículos que van en el bolso de mano y muchos elementos que fueron históricamente prohibidos, pasarán a estar habilitados. Las nuevas disposiciones adoptadas nos permitirán a los viajeros llevar más elementos en el equipaje de mano, lo cual es un aspecto más que positivo, tanto por la comodidad que genera, como por el espacio que se libera en las valijas que se ubican en la bodega. En este sentido, un total de 12 artículos que estaban restringidos para llevar en la cabina del avión, desde ahora serán permitidos, siempre y cuando se cumpla con las normativas. Durante más de una década, el límite de cien mililitros por envase se transformó en una de reglas más estrictas para los viajeros. No obstante, y con la instalación de escáneres más avanzados en muchos aeropuertos, este tope se volvió más flexible y ahora podremos podrán llevar artículos de higiene un poco más grandes. El cambio, también, se extiende a los dispositivos electrónicos que antes generaban advertencias y debían pasar controles específicos como son las baterías externas, los cargadores portátiles y los power banks, los cuales quedaron habilitados para viajar en el equipaje de mano sin las limitaciones históricas. Con las nuevas variaciones en las restricciones para los elementos permitidos en el equipaje de mano, los viajeros tendremos permitido llevar una amplia variedad de artículos. En este sentido, en la mochila o bolso de mano se podrán llevar: