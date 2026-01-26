Excelente noticia para los argentinos con pasaporte europeo: viajar será más fácil.

El ranking Henley Passport Index 2026 confirmó a Singapur como el pasaporte más poderoso del planeta, otorgando a sus ciudadanos acceso sin visado a 192 destinos internacionales. Esta posición marca el tercer año consecutivo en el que la ciudad-estado asiática domina la clasificación, consolidando su estrategia diplomática y los múltiples acuerdos de reciprocidad que ha firmado en las últimas décadas.

Este índice, que se publica anualmente desde 2006, utiliza datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para medir cuántos países y territorios aceptan a los titulares de cada pasaporte sin exigir visa anticipada o permitiendo el trámite directamente al arribo.

El tercer puesto es ocupado por Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza con 186 accesos libres.

Particularmente, el caso de España en la tercera ubicación representa una excelente noticia para un gran grupo de argentinos que ostentan su ciudadanía: son millones los descendientes de ibéricos que tramitaron esta y tienen doble nacionalidad, lo que les permite sacar uno de los pasaportes más poderoso del mundo.

Además de esta novedad, los argentinos en general también salieron beneficiados en esta oportunidad con la actualización del ranking ya que el pasaporte nacional experimentó una mejoría en su libertad de vuelo.

Argentina registró su mejor marca histórica

Por su parte, el pasaporte argentino alcanzó en 2026 el puesto número 16 del ranking mundial, empatando su mejor desempeño histórico. Los titulares del documento pueden ingresar sin visa a 169 destinos, una cifra que representa un avance sostenido respecto a años anteriores.

En 2025, Argentina se ubicó en el puesto 17, mientras que en 2024 había alcanzado por primera vez la posición 16. El peor registro para el país sudamericano fue en 2010, cuando cayó al puesto 26. Este crecimiento paulatino evidencia mejoras en las relaciones bilaterales y la firma de nuevos acuerdos de exención de visas con diversos países.

Dentro de América Latina, el pasaporte argentino se encuentra entre los mejor posicionados de la región, compartiendo protagonismo con Chile y Brasil en términos de movilidad internacional.

El podio asiático y europeo del 2026

Detrás de Singapur, Japón y Corea del Sur comparten el segundo escalón con acceso garantizado a 188 destinos. Ambas naciones han mantenido posiciones privilegiadas gracias a su estabilidad institucional, economías desarrolladas y relaciones diplomáticas sólidas con la mayoría de los bloques regionales.

El tercer puesto presenta un empate entre cinco naciones europeas: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, cuyos documentos habilitan la entrada sin visa previa a 186 países. Esta destacada ubicación refleja la fortaleza de los acuerdos multilaterales dentro de la Unión Europea y los tratados Schengen, que facilitan la movilidad tanto dentro como fuera del continente.

¿Qué factores determinan el poder de un pasaporte?

La ubicación en el Henley Passport Index depende de múltiples variables:

Acuerdos diplomáticos bilaterales y multilaterales que eliminan la exigencia de visa entre naciones firmantes. Estabilidad política e institucional del país emisor, factor clave para generar confianza internacional. Desarrollo económico y reciprocidad comercial, ya que las economías más integradas al comercio global tienden a negociar mejores condiciones de movilidad para sus ciudadanos. Seguridad interna y control migratorio, aspectos que otros países evalúan antes de flexibilizar requisitos de ingreso.

El caso de Emiratos Árabes Unidos ilustra claramente esta dinámica: desde 2006, el país árabe incorporó 149 nuevos destinos mediante acuerdos estratégicos, pasando de posiciones intermedias a ocupar el quinto lugar en 2026 con acceso a 184 países.

Los pasaportes con mayores restricciones

En el extremo opuesto del ranking, Afganistán mantiene el último lugar global por séptimo año consecutivo, con acceso sin visa a apenas 24 destinos. Le siguen Siria (27 destinos), Irak (31) y Pakistán (34), todos países afectados por conflictos armados prolongados, sanciones internacionales o aislamiento diplomático.

Esta brecha entre los pasaportes más y menos poderosos —168 destinos de diferencia entre Singapur y Afganistán— refleja las profundas desigualdades en oportunidades de movilidad internacional, educación en el exterior, negocios transfronterizos y acceso a mercados laborales globales.

Top 10 completo: los pasaportes más poderosos en 2026

1. Singapur (192 destinos)

2. Japón, Corea del Sur (188)

3. Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza (186)

4. Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega (185)

5. Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos (184)

6. Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda, Polonia (183)

7. Australia, Letonia, Liechtenstein, Reino Unido (182)

8. Canadá, Islandia, Lituania (181)

9. Malasia (180)

10. Estados Unidos (179)

La posición de Estados Unidos en el décimo puesto marca un descenso gradual respecto a años anteriores, cuando compartía posiciones más altas. Expertos en movilidad global atribuyen esta caída relativa al endurecimiento de políticas migratorias recíprocas y a la menor prioridad diplomática en acuerdos de exención de visas.

El Henley Passport Index no solo mide privilegios turísticos. El acceso sin restricciones a múltiples destinos representa oportunidades educativas, laborales, comerciales y de inversión para los ciudadanos. Estudiantes, profesionales y emprendedores de países con pasaportes poderosos enfrentan menos barreras burocráticas para aprovechar programas académicos, ferias internacionales o expansión de negocios.

Para Argentina, consolidarse en el puesto 16 implica mayor competitividad para sus profesionales en mercados globales y facilita el intercambio cultural, científico y económico con las principales potencias mundiales.