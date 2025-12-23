Cambia el equipaje de mano y desde ahora no podrá superar este peso en vuelos comerciales: cuál es el límite Fuente: Archivo

Viajar en avión implica cada vez más atención a los detalles, y el equipaje de mano se volvió uno de los puntos más sensibles para los pasajeros. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas actualizó las condiciones sobre el peso y las medidas permitidas, tanto para vuelos de cabotaje como internacionales.

Conocer estos límites es clave para evitar cargos extra, demoras en el embarque o la obligación de despachar el equipaje en el último momento. Asimismo, la aerolínea mantiene una diferenciación clara entre artículo personal y equipaje de mano (carry on), con restricciones específicas que varían según el tipo de vuelo.

Cuál es el nuevo peso permitido para el equipaje de mano

El carry on continúa siendo una de las opciones más utilizadas por quienes viajan ligero o buscan evitar el despacho en bodega. Sin embargo, el peso máximo permitido ahora depende del tipo de vuelo.

En el caso de los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, Aerolíneas Argentinas autoriza una pieza de equipaje de mano de hasta 8 kilogramos. Para los vuelos internacionales, el límite se amplía a 10 kilogramos, siempre respetando las medidas establecidas.

Las dimensiones máximas del carry on son 25 centímetros de profundidad, 35 centímetros de ancho y 55 centímetros de alto. Estas medidas incluyen ruedas, bolsillos y manijas, un detalle que suele generar inconvenientes en los controles previos al embarque.

Qué se considera artículo personal y cuánto puede pesar

Además del carry on, cada pasajero puede llevar un artículo personal, tanto en vuelos nacionales como internacionales. En este punto, la aerolínea detalló que el peso máximo permitido es de 3 kilogramos.

El artículo personal puede ser una mochila pequeña, cartera, bolso para notebook o bolso de mano, y debe poder colocarse debajo del asiento delantero. Las medidas máximas permitidas son 15 centímetros de profundidad, 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto.

Este tipo de equipaje está pensado para objetos de uso inmediato durante el vuelo, como documentación, dispositivos electrónicos, medicamentos o artículos personales esenciales.

