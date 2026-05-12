China continúa mostrando avances en tecnología militar y uno de los desarrollos que más atención generó en los últimos meses es el llamado J-36, un avión experimental que fue visto durante pruebas de vuelo sobre la ciudad de Chengdu. Aunque no existe una confirmación oficial sobre sus especificaciones, imágenes difundidas desde fines de 2024 y nuevas apariciones registradas en 2025 despertaron el interés de analistas militares por su diseño poco convencional y características asociadas al sigilo. La aeronave llamó la atención por una configuración que rompe con varios patrones tradicionales de los cazas modernos y que alimentó especulaciones sobre un posible programa de sexta generación. El modelo atribuido a China presenta un diseño de ala delta, gran tamaño y una estructura sin estabilizadores verticales, es decir, sin la clásica cola visible en la mayoría de los aviones de combate. Esta ausencia no es solo estética: suele vincularse con una menor firma de radar, ya que reduce superficies reflectantes que pueden ser detectadas por sistemas enemigos. Además, las imágenes disponibles muestran una llamativa toma de aire dorsal, ubicada sobre el fuselaje, una característica poco común en aeronaves de combate actuales. Especialistas consideran que esta configuración podría ayudar a reducir la firma infrarroja desde tierra y mejorar el espacio interno para combustible, sensores o compartimentos de armas. El J-36 no es una denominación oficial, sino el nombre adoptado informalmente por observadores y analistas de aviación militar. Las imágenes muestran una aeronave de gran tamaño con tres motores, otra característica inusual que podría estar pensada para aumentar potencia, autonomía y capacidad de carga. En escenarios como Asia-Pacífico, donde las distancias operativas son extensas, este tipo de configuración podría ofrecer ventajas para misiones de largo alcance. También se especula con la posibilidad de que el avión cuente con una amplia bodega interna para transportar armamento sin comprometer el perfil furtivo. Autoridades militares estadounidenses ya mencionaron públicamente a esta aeronave dentro del grupo de plataformas que podrían encajar en la categoría de sexta generación. Uno de los factores que genera mayor atención es la combinación entre baja detectabilidad, gran autonomía y posible integración con sensores avanzados, enlaces de datos y armamento aire-aire de largo alcance. El diseño del avión también sugiere una fuerte prioridad en la reducción de señales térmicas y radar, dos elementos centrales en conflictos modernos. Estas son algunas de las particularidades que más análisis generaron: Por ahora, China no difundió detalles oficiales sobre prestaciones, velocidad máxima o armamento. Sin embargo, las pruebas observadas y la continuidad de vuelos alimentan la idea de que el país sigue invirtiendo en plataformas aéreas de próxima generación con foco en superioridad aérea y guerra tecnológica.