Despega el avión más grande del mundo: tiene tres pisos de altura y es el mayor orgullo del país. (Representación creada con IA)

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Una compañía de Estados Unidos avanza con el desarrollo de una aeronave descomunal que podría modificar la manera en que se construyen los parques eólicos en el mundo. El proyecto apuesta por un avión de dimensiones nunca vistas y con capacidad para trasladar piezas imposibles de mover por carretera.

La empresa norteamericana Radia trabaja en el llamado WindRunner, un avión de carga pensado especialmente para transportar enormes componentes de turbinas eólicas. La aeronave fue concebida para resolver uno de los mayores problemas de la industria: el traslado de palas gigantes hacia regiones alejadas.

Actualmente, mover estructuras de más de 100 metros implica atravesar rutas estrechas, curvas complejas y puentes con limitaciones de altura. Ese escenario convierte cada viaje en una operación extremadamente costosa y lenta.

Con este nuevo desarrollo, la compañía pretende llevar las piezas por vía aérea directamente hasta los parques eólicos, evitando así las limitaciones de la infraestructura terrestre tradicional.

Las dimensiones que sorprenden al mundo

El WindRunner promete convertirse en el avión más grande jamás construido para operaciones de carga. Según los datos difundidos por la firma, tendrá aproximadamente 108 metros de largo y una envergadura cercana a los 80 metros.

Las medidas superan incluso a las de modelos icónicos como el Boeing 747, considerado durante décadas uno de los los mayores símbolos de la aviación comercial.

Además, el proyecto contempla una estructura preparada para operar en lugares remotos. El fuselaje estará fabricado principalmente con aluminio de alta resistencia, mientras que sus alas rectas permitirán aterrizajes a menor velocidad.

La empresa norteamericana Radia trabaja en el llamado WindRunner. (Representación creada con IA) ChatGPT

Otra característica llamativa es que podrá despegar y aterrizar en pistas de tierra relativamente cortas, algo clave para acceder a regiones donde se instalan parques eólicos remotos.

La industria eólica enfrenta un límite inesperado

El crecimiento de las energías renovables impulsó la fabricación de turbinas cada vez más grandes y eficientes. Sin embargo, el aumento de tamaño generó un problema logístico que muchas empresas todavía no logran resolver.

De acuerdo con el fundador y director ejecutivo de Radia, Mark Lundstrom, la expansión de la energía eólica depende de encontrar métodos de transporte más eficientes.

Las nuevas turbinas de 10 megavatios permiten producir más electricidad y reducir costos, pero también requieren piezas enormes que no pueden circular fácilmente por carreteras tradicionales.

Un informe impulsado por la compañía sostiene que estas turbinas podrían mejorar hasta un 20% la eficiencia energética y disminuir las emisiones contaminantes.

Un proyecto multimillonario con apoyo estratégico

La iniciativa ya cuenta con el respaldo de especialistas y exfuncionarios vinculados al sector energético internacional. Entre los asesores aparecen figuras como el exsecretario de Energía estadounidense Ernest Moniz y el ex primer ministro australiano Malcolm Turnbull.

La empresa confirmó además que mantiene acuerdos con proveedores clave para avanzar en la fabricación del avión. El plan requerirá inversiones de miles de millones de dólares, parte provenientes de programas estatales vinculados con innovación y energías limpias.

El objetivo es que el primer vuelo experimental se realice hacia finales de 2029, mientras que la entrada en servicio comercial podría llegar en 2031, siempre que obtenga la aprobación de la FAA.

Datos clave del WindRunner

108 metros de longitud , lo que lo convertiría en uno de los aviones más grandes jamás diseñados.

Capacidad para trasladar palas eólicas de más de 100 metros .

Preparado para aterrizar en pistas de tierra compactadas .

Diseñado para operar en regiones alejadas de puertos y carreteras.

El proyecto apunta a entrar en funcionamiento comercial hacia 2031.

Mucho más que un avión para turbinas

Aunque el proyecto nació enfocado en el sector eólico, sus creadores creen que el WindRunner podría utilizarse también para operaciones militares y transporte de cargas industriales de gran tamaño.

La posibilidad de movilizar maquinaria pesada o estructuras gigantes abre nuevas oportunidades comerciales y posiciona a la aeronave como una herramienta con potencial estratégico.

Para los impulsores del proyecto, esta innovación representa una combinación entre aviación, tecnología y sustentabilidad, tres sectores que buscan redefinir el futuro energético.

El desafío de inaugurar una nueva etapa

Si logra cumplir con los plazos previstos, el avión podría transformar la instalación de parques eólicos terrestres en distintas partes del mundo. La capacidad de llegar a zonas aisladas permitiría construir turbinas más potentes en lugares donde hoy resulta casi imposible transportar las piezas.

Desde la empresa sostienen que el futuro de la energía limpia dependerá no solo de generar electricidad renovable, sino también de encontrar soluciones logísticas capaces de acompañar ese crecimiento.

Con dimensiones gigantescas y una propuesta inédita, el WindRunner busca convertirse en uno de los desarrollos aeronáuticos más ambiciosos de las próximas décadas.