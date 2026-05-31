El cumplimiento de la Ley de Sucesiones es vital para que los herederos eviten conflictos en el futuro, en relación con la transmisión de los bienes.

El proceso de sucesión de bienes presenta complejidades para los herederos; sin embargo, la Ley de Sucesiones detalla de forma precisa los requisitos necesarios para llevar a cabo este procedimiento.

Cuál es el documento indispensable para iniciar el trámite de sucesión de bienes

En este contexto, existen distintos tipos de sucesiones intestadas: descendientes o ascendientes de la persona fallecida, el cónyuge o parientes colaterales hasta el cuarto grado (hermanos, sobrinos y tíos).

La Justicia argentina ha determinado los documentos imprescindibles para el proceso de herencia de una propiedad. Uno de los documentos cruciales es el acta de defunción de la persona fallecida.

Este registro resulta esencial para iniciar el trámite de sucesión de la propiedad. En este documento se indicará el último domicilio del fallecido y se establecerá en qué juzgado se iniciará la sucesión.

Además, será necesario presentar el DNI del fallecido, una constancia de CUIL/CUIT y el testamento, en caso de que exista.

Por otro lado, los herederos deberán presentar su DNI y la documentación que acredite el domicilio real de cada uno.

Asimismo, se requerirá la documentación que acredite el vínculo familiar, como partidas de nacimiento, partidas de matrimonio o partida de divorcio, según corresponda.

Requisitos esenciales para heredar una propiedad: escritura y factura de impuesto

Se precisa una escritura de la propiedad que se transmitirá.

Se requiere una factura de impuesto inmobiliario, ya sea ARBA o ABL, en función de la jurisdicción.

¿Qué es y para qué sirve la declaratoria de herederos en el proceso sucesorio?

La resolución que establece el final del proceso sucesorio se denomina “declaratoria de herederos”. Este documento es elaborado por un juez y otorga el carácter de heredero universal a una o varias personas.

Cambia la ley de sucesiones y los herederos no podrán acceder a los bienes sin este documento clave: no es el testamento Fuent: Archivo

Con este documento se declara de manera oficial quién o quiénes son los herederos de la persona fallecida.

Tiempos y pautas para herederos en procedimientos sucesorios legales

Cabe mencionar que la nueva normativa también establece plazos específicos para la presentación de la documentación requerida al iniciar la sucesión.

Los herederos deben cumplir con estos plazos para evitar complicaciones en el proceso de sucesión. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones o la pérdida de derechos sobre la herencia.

Además, se recomienda a los herederos consultar con un abogado especializado en sucesiones para asegurar que todos los documentos estén en orden y se cumplan los requisitos legales.

Esto puede facilitar el proceso y evitar contratiempos que retrasen la obtención de los bienes heredados.

Sucesión y tributos: declaración jurada sanciones y asesoría

Es importante destacar que el proceso de sucesión también abarca el pago de impuestos relacionados con la herencia.

Los herederos deben estar informados sobre la normativa vigente, ya que la falta de presentación de la declaración jurada puede resultar en sanciones económicas y complicar aún más la transmisión de los bienes.

Adicionalmente, se recomienda que los herederos consulten con un abogado especializado en derecho sucesorio. Este profesional puede ayudar a esclarecer dudas y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales, facilitando así la correcta continuación del proceso herencial y evitando conflictos posteriores.