Cuando una persona fallece, sus propiedades, cuentas bancarias y bienes no pasan automáticamente a nombre de los familiares. Para poder vender, administrar o transferir ese patrimonio, los herederos deben iniciar una sucesión judicial y cumplir con los plazos establecidos por la ley argentina.

Uno de los puntos más importantes del proceso es el tiempo disponible para aceptar formalmente la herencia. Según el Código Civil y Comercial, los herederos cuentan con un plazo máximo de 10 años desde el fallecimiento para manifestar su aceptación. Si no realizan ninguna acción dentro de ese período, pueden perder el derecho hereditario.

Qué pasa si no se inicia la sucesión

Mientras la sucesión no avance, los bienes continúan legalmente a nombre de la persona fallecida.

Eso impide que los herederos puedan:

Vender propiedades.

Transferir vehículos.

Acceder a cuentas bancarias.

Alquilar inmuebles.

Realizar operaciones registrales.

Además, la demora suele generar complicaciones administrativas, conflictos familiares y dificultades para administrar el patrimonio.

Cómo funciona el trámite sucesorio

El proceso judicial comienza ante el juzgado correspondiente al último domicilio del fallecido.

Para iniciar el expediente normalmente se necesita:

Acta de defunción.

DNI.

Documentación que acredite el vínculo familiar.

Información sobre bienes y propiedades.

Luego se realiza:

El inventario de bienes.

La valuación patrimonial.

La identificación de herederos.

El análisis de posibles deudas.

Finalmente, el juez dicta la declaratoria de herederos, que reconoce oficialmente quiénes tienen derecho sobre la herencia y en qué proporción.

Es un tiempo amplio, pero no infinito y demorarse tiene consecuencias prácticas. (foto: archivo).

Qué ocurre con las deudas del fallecido

Uno de los temas que más dudas genera es qué sucede con las obligaciones económicas pendientes.

La regla general establece que los herederos no responden con su patrimonio personal más allá del valor de los bienes heredados.

Los acreedores pueden cobrar:

Con dinero de la sucesión.

Con propiedades heredadas.

O con otros bienes que integren el patrimonio del fallecido.

Sin embargo, existen excepciones si no se cumplen determinados pasos legales dentro de los plazos judiciales correspondientes.

Cuándo se considera aceptada una herencia

La aceptación no siempre necesita una declaración formal.

La ley entiende que puede existir aceptación tácita cuando el heredero:

Inicia la sucesión.

Administra bienes del fallecido.

Vende objetos heredados.

Continúa ocupando un inmueble durante un período prolongado.

En cambio, la renuncia sí debe realizarse formalmente mediante escritura pública o presentación judicial.

Por qué recomiendan iniciar la sucesión rápidamente

Especialistas en derecho sucesorio recomiendan comenzar el trámite lo antes posible para evitar:

Problemas registrales.

Conflictos entre herederos.

Pérdida de documentación.

Dificultades para vender bienes.

Acumulación de deudas o impuestos.

Aunque el plazo legal para aceptar la herencia puede extenderse durante años, demorar el inicio del proceso suele complicar la administración del patrimonio y encarecer los trámites judiciales.