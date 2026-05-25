Es oficial | Desde ahora, los viudos no cobrarán la herencia ni podrán recibir los bienes aunque lo diga el testamento: qué dice la Ley Fuente: Archivo

La Ley de Sucesiones en Argentina establece que los viudos no siempre tienen garantizado el acceso a una herencia, incluso en casos donde exista un testamento a su favor.

El Código Civil y Comercial contempla distintas situaciones en las que el cónyuge sobreviviente puede perder el derecho a recibir bienes, propiedades o parte del patrimonio del fallecido.

Entre las disposiciones más importantes aparece una figura legal específica que se aplica cuando el matrimonio se celebró poco tiempo antes de la muerte de una de las personas.

En qué casos un viudo puede perder el derecho a cobrar la herencia

La legislación argentina contempla una figura denominada “matrimonio in extremis”, incorporada dentro del Código Civil y Comercial de la Nación.

Es oficial | Desde ahora, los viudos no cobrarán la herencia ni podrán recibir los bienes aunque lo diga el testamento: qué dice la Ley Fuente: Archivo

Esto ocurre cuando una persona fallece dentro de los 30 días posteriores al casamiento por una enfermedad que ya padecía al momento de contraer matrimonio y que era conocida por el otro cónyuge.

En esos casos, el viudo o viuda pierde el derecho a heredar, aunque exista un testamento que lo incluya como beneficiario.

Sin embargo, la ley también establece una excepción: el cónyuge sí podrá acceder a la herencia si antes del matrimonio existió convivencia previa entre ambas personas.

La norma forma parte de las disposiciones sucesorias vigentes en Argentina y regula específicamente los derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente.

Cómo se reparte la herencia según la Ley de Sucesiones en Argentina

El Código Civil y Comercial establece distintos criterios para distribuir los bienes dependiendo de quiénes sean los herederos.

Actualmente:

Si existen hijos o descendientes, el cónyuge recibe una parte equivalente a la de un hijo.

En los bienes gananciales, el viudo conserva solamente su mitad y no hereda sobre la otra parte.

Si heredan ascendientes, como padres o abuelos, el cónyuge recibe la mitad de la herencia.

Si no existen descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad de los bienes.

Además, la normativa protege a los llamados herederos legítimos mediante la denominada “porción legítima”, que no puede ser eliminada completamente mediante testamento.

Cuándo un testamento puede ser declarado nulo en Argentina

La legislación también establece distintos motivos por los cuales un testamento puede perder validez legal.

Entre las principales causas aparecen: