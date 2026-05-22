La muerte de un familiar no solo implica atravesar un duelo emocional, sino también resolver una serie de trámites legales que muchas veces se postergan. Entre ellos aparece uno de los conflictos más frecuentes en Argentina: qué pasa con la herencia y cuánto tiempo tiene una familia para reclamarla .

Aunque muchas personas creen que los bienes pueden perderse automáticamente con el paso de los años, la realidad es más compleja. Las leyes del país establecen distintos plazos y condiciones que pueden modificar el destino de una casa, un terreno o cualquier patrimonio dejado por una persona fallecida.

El tema suele generar dudas porque muchas familias demoran la sucesión por conflictos internos, falta de información o costos judiciales. Sin embargo, especialistas advierten que dejar pasar demasiado tiempo puede traer consecuencias legales difíciles de revertir.

Las leyes argentinas establecen distintos plazos y condiciones que pueden modificar el destino de una casa, un terreno o cualquier patrimonio dejado por una persona fallecida. Fuente: Shutterstock

Cuánto tiempo hay en Argentina para reclamar una herencia antes de perder los bienes

En Argentina no existe un plazo específico para reclamar judicialmente una herencia. Sin embargo, hay un límite legal para aceptar o renunciar a ella.

La ley establece un plazo de 10 años desde la apertura de la sucesión.

Si el heredero no actúa dentro de ese período, se entiende que renunció a sus derechos hereditarios.

Además, el paso del tiempo puede generar otros problemas sobre los bienes heredados. Por ejemplo, una propiedad podría terminar involucrada en procesos de prescripción adquisitiva o usucapión.

Entre los principales riesgos aparecen:

Pérdida de derechos sobre inmuebles

Problemas para vender propiedades

Conflictos entre herederos

Dificultades para acreditar titularidad

Posibles casos de usucapión

Por ese motivo, abogados especializados recomiendan iniciar la sucesión cuanto antes. También sugieren mantener toda la documentación actualizada.

Cómo se acepta una herencia y qué acciones tienen validez legal

La legislación argentina permite aceptar o renunciar a una herencia. Sin embargo, no se puede aceptar solamente una parte de los bienes.

En muchos casos, ciertas conductas pueden interpretarse como aceptación automática de la herencia. Incluso aunque el heredero nunca haya realizado un trámite formal.

Las acciones que suelen tener validez legal son:

Iniciar el juicio sucesorio

Presentarse en la sucesión

Vender bienes del fallecido

Habitar inmuebles heredados

Ceder derechos hereditarios

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con las propiedades.

La legislación argentina permite aceptar o renunciar a una herencia. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Si una persona ocupa un inmueble del fallecido durante un tiempo prolongado, eso puede ser interpretado como aceptación de la herencia.

Por esa razón, los especialistas recomiendan actuar rápidamente y regularizar la situación legal de los bienes heredados. Especialmente cuando existen varios familiares involucrados.

Quiénes son los herederos forzosos y cómo se reparte la herencia en Argentina

El Código Civil y Comercial reconoce la figura de los herederos forzosos. Esto significa que determinadas personas tienen derecho obligatorio a una parte de la herencia. Ni siquiera un testamento puede eliminar completamente esa porción legítima.

La ley protege especialmente a ciertos familiares directos. Los herederos forzosos son:

Descendientes : hijos, nietos y bisnietos

Ascendientes : padres y abuelos

Cónyuge sobreviviente

La porción legítima se calcula sobre todos los bienes de la persona fallecida. También se consideran las donaciones realizadas en vida y las deudas pendientes.

La distribución legal funciona de esta manera:

Descendientes : reciben 2/3 de la herencia

Ascendientes : reciben 1/2 de la herencia

Cónyuge: recibe 1/2 de la herencia

Aunque muchas familias postergan estos trámites por cuestiones emocionales o económicas, avanzar con la sucesión puede evitar conflictos judiciales y problemas patrimoniales en el futuro.