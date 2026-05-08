España activo el año pasado bajo el gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo de revisión de nacionalidades concedidas por vías no originarias, una medida que podría afectar a miles de personas que adquirieron la ciudadanía por residencia, opción o carta de naturaleza. El objetivo es combatir fraudes, detectar irregularidades y reforzar el control sobre los procesos de nacionalización. Este cambio legal no solo genera incertidumbre entre quienes recientemente obtuvieron la nacionalidad española, sino que también marca un giro en la política migratoria del país. Solo en 2023, más de 240.000 personas fueron nacionalizadas y se espera que el número de 2024 supere ese registro. La revisión afectará exclusivamente a quienes no sean españoles de origen, es decir, a las personas que hayan adquirido la nacionalidad mediante procedimientos administrativos. Los principales casos contemplados por el Ministerio de Justicia son: Aquellas personas que mantengan activa su nacionalidad anterior y la utilicen de forma habitual durante tres años, sin haber manifestado ante el Registro Civil su deseo de conservar la nacionalidad española, podrán perderla. Esta medida excluye a ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. La incorporación al servicio militar extranjero o el desempeño de un cargo político en otro país sin autorización previa del Gobierno español son causas explícitas de pérdida de la nacionalidad. Estas acciones se consideran incompatibles con los intereses nacionales. Si se detecta que una persona ocultó información, presentó documentación falsa o cometió fraude durante el proceso de solicitud, se abrirá un expediente administrativo. Una sentencia judicial firme podrá derivar en la retirada definitiva de la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidadno será automática. El procedimiento se tramitará como un expediente administrativo individual, en el que el afectado podrá presentar alegaciones y pruebas en su defensa. El Ministerio de Justicia ha aclarado que cada caso será analizado de forma particular, respetando el derecho a la defensa y los tiempos establecidos por ley. Esta auditoría general se realizará de forma gradual, con prioridad en los casos donde ya existan indicios de incumplimiento. Sí, existen mecanismos legales para recuperar la nacionalidad española, aunque el proceso dependerá de varios requisitos. Según la normativa vigente, podrán solicitar la recuperación quienes cumplan con lo siguiente: Residir legalmente en España, salvo excepciones aplicables a emigrantes o descendientes de españoles.Declarar ante el Registro Civil la voluntad de recuperar la nacionalidad.Inscribirse nuevamente en el Registro Civil correspondiente al domicilio actual. Además, el Ministerio de Justicia puede conceder una dispensa en casos excepcionales, como cuando el solicitante haya realizado actividades relevantes para el país o para la comunidad española en el exterior. El Gobierno español justificó esta medida por la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y el control sobre los procesos de nacionalización. En un contexto de aumento sostenido de solicitudes de nacionalidad y flujos migratorios, se busca garantizar que solo aquellas personas que cumplan íntegramente con los requisitos legales mantengan su estatus como ciudadanos españoles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 los principales países de origen de los nuevos ciudadanos fueron Marruecos, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. La revisión también responde a una demanda creciente de parte de sectores políticos que exigen mayor control en la concesión de derechos civiles. La nacionalidad española de origen no puede revocarse. Por lo tanto, esta medida no afecta a quienes hayan nacido en España de padre o madre español, ni a quienes adquirieron la nacionalidad desde el nacimiento, aunque sea en el extranjero. Tampoco se verán afectados quienes mantengan únicamente la nacionalidad española y no incurran en ninguna de las causales de pérdida contempladas en el Código Civil. El Ministerio de Justicia sugiere a las personas que hayan sido nacionalizadas en los últimos años que: Verifiquen que su documentación esté actualizada.Cumplan con todas las obligaciones legales como ciudadanos españoles.Se mantengan informados sobre las posibles notificaciones administrativas. Además, aconsejan no participar en actividades políticas o militares en países extranjeros sin haber consultado previamente con las autoridades consulares o con el propio ministerio.