El presidente de los Estados Unidos Donald Trump propuso modificar quiénes pueden obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, como parte de su campaña política contra los inmigrantes indocumentados. El proyecto busca reducir la cantidad de ciudadanos nativos de padres sin un estatus legal. Sin embargo, el mandatario se enfrenta a las contraposiciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. De acuerdo con la Justicia, se pone en juego, y podría violarse, la primera oración de la Enmienda número 14 que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción“, incluyendo a los hijos de inmigrantes indocumentados en el país. La iniciativa impulsada por Trump apunta a restringir el alcance del principio de ciudadanía automática. El objetivo es que no todas las personas nacidas en territorio estadounidense accedan de forma inmediata a la nacionalidad. Según los lineamientos planteados, el acceso podría limitarse únicamente a hijos de ciudadanos o de residentes legales permanentes, dejando fuera a quienes nacen de padres sin estatus migratorio regular. Esto implicaría un cambio profundo en la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. La propuesta se enmarca en una política migratoria más estricta que busca reforzar los controles sobre la permanencia en el país y redefinir los criterios de acceso a derechos vinculados con la ciudadanía. Desde la Corte Suprema de los Estados Unidos advierten que cualquier intento de modificar este derecho enfrenta límites constitucionales. La cláusula de ciudadanía por nacimiento ha sido interpretada durante décadas como un principio amplio que incluye a casi todas las personas nacidas en el país. Para avanzar con un cambio de este tipo, el Gobierno debería enfrentar un proceso judicial complejo o incluso promover una reforma constitucional. Esto requiere mayorías especiales y un amplio consenso político que hoy no está garantizado. Uno de los puntos centrales del debate es el impacto sobre las personas que ya poseen ciudadanía por nacimiento. De acuerdo con los principios legales actuales, este derecho no puede ser revocado de forma retroactiva. Esto significa que quienes ya fueron reconocidos como ciudadanos bajo la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos mantendrían su estatus, incluso si en el futuro se modificaran los criterios para nuevos nacimientos. Por el momento, la propuesta continúa en discusión y enfrenta obstáculos legales significativos. La definición final dependerá del avance de los procesos judiciales y de la postura que adopte la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación con la Constitución vigente.