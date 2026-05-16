La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha un nuevo sistema para que los colombianos puedan obtener el certificado de nacionalidad completamente en línea utilizando únicamente la cédula digital. La medida busca agilizar trámites y reducir la necesidad de atención presencial en oficinas físicas. Según informó la Registraduría, el procedimiento está disponible para ciudadanos mayores de 18 años que tengan activada la cédula digital en su dispositivo móvil. El sistema incorpora validación biométrica facial y pago electrónico para emitir el documento en pocos minutos. El trámite debe realizarse desde el portal oficial de la Registraduría. Allí, el usuario debe ingresar a la sección de “Registro civil e identificación” y seleccionar la opción correspondiente al certificado de nacionalidad. Después de registrarse, el sistema genera un código QR que debe escanearse desde la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia”. Luego, el ciudadano deberá completar un reconocimiento facial para confirmar su identidad antes de avanzar al pago electrónico mediante PSE. Una vez aprobada la transacción, el certificado se genera automáticamente en formato PDF y queda disponible para descarga inmediata. Además, el archivo llega directamente al correo electrónico registrado por el solicitante. La Registraduría estableció que el trámite virtual tiene un costo de $18.250. El documento emitido posee exactamente la misma validez jurídica que el certificado expedido de manera presencial en las sedes de la entidad. El archivo digital incluye mecanismos de seguridad como firma electrónica oficial y códigos de verificación que permiten validar su autenticidad en tiempo real ante bancos, notarías o entidades públicas. La entidad también recordó que el certificado cuenta con una vigencia de 30 días desde su expedición. La modalidad virtual únicamente está habilitada para ciudadanos mayores de edad que ya tengan activa la cédula digital en el celular. Quienes todavía posean únicamente la cédula amarilla tradicional deberán continuar realizando el trámite de manera presencial. Desde la Registraduría señalaron que esta herramienta representa un avance dentro de la transformación digital de los servicios públicos en Colombia, especialmente en procesos notariales, judiciales y financieros donde este certificado suele ser solicitado con frecuencia.