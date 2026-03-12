Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que combina lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y un deshidratador en un solo dispositivo compacto y de alta potencia. Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan comer de forma práctica y equilibrada. Con este modelo disponible ahora en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y ahorrando la mitad del tiempo de cocción habitual. El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 30 litros, concebido para cocinar sin grasa adicional y con la máxima eficiencia energética. Su sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme, asegurando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta ideal para recetas caseras con un acabado de nivel profesional. Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio garantiza un máximo rendimiento energético y permite controlar visualmente la cocción. Este horno permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo desde una gran pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos. Una de sus características más sobresalientes es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción simultáneamente, lo que resulta ideal para obtener resultados precisos y profesionales. Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran: El horno inteligente con función de freidora de aire HAF-SO30LBK se encuentra en el mercado argentino a un costo aproximado de $ 306.900 en tiendas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico. Características destacadas: El horno smart HAF-SO30LBK incluye un libro de recetas que facilita la preparación de platos variados. Además, su diseño compacto se adapta a cocinas de diferentes tamaños sin ocupar mucho espacio. La marca HDC ofrece garantía de dos años para el horno, asegurando la satisfacción del cliente. También se planean lanzamientos de accesorios adicionales para ampliar las funciones del electrodoméstico.