El Gobierno de la Ciudad de confirmó que analiza extender la línea de subte hasta la Avenida General Paz. La obra cambiaría para siempre la forma en la que los porteños se mueven, ya que dejarían de depender de otros medios de transporte público como los colectivos o trenes para llegar hasta el límite con la provincia de Buenos Aires. Tras la reactivación del proyecto para crear la Línea F, el Gobierno de la Ciudad confirmó que analizan llevar la red hasta la General Paz. La posibilidad fue adelantada por el ministro de Infraestructura porteño Pablo Bereciartúa. El funcionario afirmó en una entrevista que un buen vínculo con el Ejecutivo nacional podría abrir las puertas para las nuevas obras. De esta manera, existiría la posibilidad de que la línea se conecte con barrio del norte de la Ciudad que limitan con la General Paz. Dentro de ellos se encuentra el barrio de Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Devoto. Por el momento no se definió cuál sería la traza exacta ni cuál sería el final del recorrido. En la misma línea, la eventual ampliación permitiría crear puntos de combinación estratégica con otros medios de transporte como los trenes de las líneas Mitre, el Belgrano Norte, el Belgrano Sur y el San Martín. Respecto al posible proyecto, el funcionario detalló que la nueva línea “valorizaría enormemente la zona cercana a la General Paz, de ambos lados, tanto en la Provincia como en la Ciudad, con nueva inversión privada. Podemos pensar en estacionamientos en áreas de encuentro”. Otro de los proyectos que el Gobierno porteño busca poner en marcha es la construcción de un monorriel sobre la Avenida General Paz. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que se busca aprovechar la infraestructura existente para incorporar nuevas vías para reducir la congestión del anillo principal. Este sistema de transporte utiliza un solo rail por encima de los corredores tradicionales y se impulsan a través de energía eléctrica. Su construcción elevada respecto a la superficie hace que no interfiera con el tráfico vehicular, lo que hace que no se necesiten realizar grandes obras. Es utilizado en grandes ciudades como Tokio y Dubái en lugares como aeropuertos y parques temáticos.