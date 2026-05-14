China volvió a mover sus fichas en América Latina y esta vez el impacto se verá directamente en las calles de Chile. Una flota de 121 buses eléctricos partió desde Shanghái con destino a Copiapó, ciudad que pasará a ser la primera de Sudamérica en operar un sistema de transporte público completamente eléctrico. La operación marca un nuevo avance de la influencia del país en la región, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y movilidad limpia. Con este envío, Copiapó dejará atrás progresivamente los buses a combustible para dar paso a un modelo de transporte sustentable que promete reducir emisiones contaminantes, ruido urbano y costos operativos. El cambio se explica por la incorporación total de vehículos eléctricos en el sistema público urbano. Los 121 buses reemplazarán todas las unidades convencionales que aún operan en la ciudad, permitiendo que cada ruta funcione con energía eléctrica sin excepción. El proyecto apunta a modernizar el transporte y reducir la huella ambiental en una zona donde la calidad del aire se convirtió en prioridad para las autoridades locales. Además del impacto ambiental, la transformación mejorará la experiencia de los usuarios: los nuevos vehículos cuentan con tecnología de climatización, sistemas más silenciosos y mayor eficiencia energética frente a los modelos diésel tradicionales. La llegada de estos vehículos forma parte de un contexto más amplio de creciente presencia china en América Latina, especialmente en sectores vinculados con infraestructura, energía, transporte y tecnología. Paralelamente, en Chile avanza el Proyecto Humboldt, un cable submarino transpacífico desarrollado junto a Google para fortalecer la conectividad digital entre Sudamérica y Asia-Oceanía. En Brasil continúan creciendo las inversiones en infraestructura portuaria y centros de datos, mientras que en Ecuador se mantienen proyectos energéticos financiados por capitales chinos. La implementación de la nueva flota trae ventajas ambientales, económicas y sociales que van más allá de la ciudad. Entre los principales beneficios se destacan: El proyecto también contempla infraestructura de carga eléctrica para garantizar la operación permanente del sistema. Además, este modelo podría convertirse en referencia para otras ciudades latinoamericanas que buscan modernizar su transporte público y reducir el impacto ambiental del sector.