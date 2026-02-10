Los usuarios de los colectivos de jurisdicción nacional, es decir, los que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento en el boleto dividido en dos tramos este 2026. Así lo comunicó la Secretaría de Transporte a través de su página oficial con el fin de que “los valores de los pasajes se ajusten de manera transparente” de acuerdo con la inflación. A partir del próximo martes, el valor del mínimo en el boleto será de $650, es decir, un 31% más caro que ahora. Tramos y respectivas tarifas: El segundo aumento se realizará el próximo 16 de marzo, donde el mínimo pasará a costar $700, es decir, un 41% más caro que ahora. Tramos y respectivas tarifas: Desde la Secretaría de Transporte, donde compartieron la escala tarifaria en la página oficial, afirmaron que en el AMBA “conviven colectivos de distintas jurisdicciones (Nación, Ciudad y Provincia) con tarifas diferentes para recorridos similares. Queremos simplificar esto”. Los valores nuevos se acercarán a los de los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad y de la Provincia. El mínimo en la Ciudad es de $650,11; mientras que el mínimo de Provincia es de $721,83. En el mismo comunicado, señalaron que se buscan: La Secretaría de Transporte confirmó también la continuidad del mecanismo de actualización de tarifas con el fin de que “los valores de los pasajes se ajusten de manera transparente”. La fórmula, que se utiliza desde fines del 2022, se basa en la inflación para que los nuevos precios tengan correlación con “todos los productos en general”. Con esta modalidad, se asegura que los pasajes sean accesibles para todos los usuarios.