El sistema de Metrobús informó que varias estaciones permanecerán sin servicio y algunas rutas operarán con desvíos temporales durante la mañana del domingo 17 de mayo. Las afectaciones se aplicarán en las Líneas 1, 4 y 7. Entre los cambios más importantes destacan el cierre de las estaciones Reforma y Hamburgo en la Línea 1, además de modificaciones operativas en la Ruta Sur de la Línea 4 y cortes parciales en la Línea 7. Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones y anticipar sus traslados. De acuerdo con el aviso oficial, las modificaciones iniciarán desde las 05:00 horas y se extenderán hasta las 10:00 horas, dependiendo de la línea. El servicio estará sujeto a las condiciones viales derivadas del evento deportivo. El Metrobús señaló que algunas rutas continuarán operando de manera parcial. En la Línea 1 habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero, mientras que en la Línea 4 el servicio funcionará de Buenavista a San Lázaro con desvíos.