El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció la reapertura de dos estaciones de subte clave en el funcionamiento del transporte público. Este martes 24 de febrero reabrió la estación Plaza Italia correspondiente a la línea de subte D. En tanto, la estación Uruguay, correspondiente a la línea B, estará en funcionamiento a partir de este miércoles 25 de febrero. En el caso de una estación clave como la de Plaza Italia, la reapertura de la estación mejorará la circulación, habrá mejor iluminación y habrá más comodidad para el usuario. En este sentido, se reacondicionaron: Cabe destacar que estas mejoras ayudarán a prevenir filtraciones de agua y canalizarla. Se instalaron luces led, señalización braille y nuevo mobiliario como, por ejemplo, bancos y cestos. Al tratarse de una estación con valor histórico. expertos en conservación y patrimonio restauraron ocho murales y crearon cuatro ventanas históricas. En tanto, en la estación Uruguay se avanzó con un proyecto de renovación artística alusiva a la calle Corrientes y sus teatros. La instalación busca que los usuarios vivan la atmósfera teatral gracias a la instalacion de telones, butacas y candilejas. Ambas estaciones de subte estuvieron cerradas al público por estar en obra para mejorar el servicio. Esto se dio en el marco del Plan de Renovación Integral de la red de subte. Tras la reapertura de la estación Plaza Italia y Uruguay, el jefe de Gobierno, Jorge Macri manifestó: “Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”. Asimismo, remarcó: “Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”. Cabe destacar que tres estaciones de subtes seguirán cerradas por obras: Piedras y Congreso de la línea A, y Malabia de la línea B.