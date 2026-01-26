Aumenta el transporte público: cuánto va a costar el boleto de colectivo, tren y subte en 2026

Después de 25 años, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) lanzó una licitación para construir la línea F de subte. Se trata de uno de los recorridos más esperados por los usuarios que conectará Barracas con Palermo y agilizará el transporte en la capital porteña.

Esta nueva línea contará con 12 estaciones y se conectará con las seis líneas de la red y dos de ferrocarril. Los trabajos comenzarán el año próximo con una inversión de u$s 1.350 millones.

“Es un hito histórico para la Ciudad” , aseguró el jefe de Gobierno,Jorge Macri, al tratarse de una de las obras de transporte más importante de los próximos años.

La licitación del Ministerio de Movilidad e Infraestructura “representa una oportunidad estratégica para mejorar la movilidad en Buenos Aires y su área metropolitana, al tiempo que permitirá optimizar la conectividad transversal, aliviar la congestión en las restantes líneas”.

¿Cómo funcionará la línea F de subte?

La línea F unirá Barracas (donde nunca había llegado la red) con Palermo y transitará por las estaciones Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

Uno de los puntos claves es que conectará con las seis líneas de subte y con la red ferroviaria metropolitana, para mejorar el transporte y la circulación en la Ciudad.

Jorge Macri agregó: " Hoy damos un paso histórico con la Línea F. Es un orgullo que podamos encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país. La construcción de la línea F es un gran salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo".

Además, el rol de la Línea F cumplirá un rol clave en la Ciudad: facilitará el traslado del norte-sur y descongestionará la Línea C, al conectar con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y la estación Palermo de la Línea San Martín.

Cuáles son las estaciones de la Línea F de subte

El recorrido constará de 12 estaciones:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Corrientes

Santa Fe/Pizzurno

Recoleta

Pueyrredón/Hospital Rivadavia

Parque Las Heras/Coronel Díaz

Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

En total, el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico.

Según estimaciones oficiales, la línea podrá transportar a más de 300 mil pasajeros diarios.

En simultáneo, la Ciudad, compró 214 coches para renovar las líneas A, B, y C, con una inversión de unos 370 millones de dólares, que es la más grande de los últimos diez años.