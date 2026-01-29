No es CABA: la nueva línea de subte que podría inaugurarse en la provincia de Buenos Aires y cambiará el transporte. Foto: buenosaires.gob.ar

El subte es un sistema de transporte común en CABA, que ayuda a descomprimir trenes y colectivos cada día. Sin embargo, ahora otra jurisdicción en la provincia de Buenos Aires podría replicar este sistema y generó gran interés.

La propuesta de una nueva línea de subte en La Plata es impulsada por un reconocido arquitecto que podría revolucionar el transporte en una de las ciudades más grandes del país, fuera de la Capital Federal.

No es CABA: la nueva línea de subte que podría inaugurarse en la provincia de Buenos Aires y cambiará el transporte. Foto: Guadagna Arquitectos

¿Subte en La Plata? La inédita propuesta que podría cambiar todo

Hasta ahora, el único sistema de subtes en Argentina se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus históricas líneas A, B, C, D, E, H y la reciente aprobación para la Línea F.

No obstante, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, podría convertirse en la pionera de un sistema subterráneo en el conurbano o el interior bonaerense.

La iniciativa fue planteada por el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien habló con 221Radio y aseguró que sería “muy fácil hacer el subterráneo” en esta área.

En el marco del debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y el Plan Bicentenario, el experto argumentó que es momento de soluciones estructurales ambiciosas para la movilidad, más allá de ajustes en colectivos o ferrocarriles.

Las condiciones de La Plata para construir su propio subte

Según el especialista, las condiciones del suelo en La Plata son ideales: predominantemente plano y con geología favorable, lo que facilitaría las obras sin las complicaciones técnicas que enfrentan otras grandes ciudades.

A su vez, remarcó el inicio de la red porteña en una época en que Buenos Aires tenía menos habitantes que la actual capital bonaerense.

Sin embargo, todavía se trata de una propuesta conceptual presentada en debates municipales y entrevistas. No hay licitaciones, financiamiento confirmado ni plazos oficiales de obra. Surge como una alternativa ambiciosa frente a las reformas recientes en el sistema de micros y ampliaciones ferroviarias.

¿Qué beneficios traería un subte en La Plata?

El planteo cobró fuerza en 2025 y podría influir en futuras decisiones de planificación urbana en La Plata. Por tal motivo, Poggi aseguró que traería grandes ventajas a la ciudad:

Descongestión del tráfico: menos autos y colectivos en superficie.

Mejor conectividad: alternativa masiva para desplazamientos diarios dentro de la ciudad y conexiones con el AMBA.

Sostenibilidad urbana: reducción de emisiones y fomento de una movilidad más verde.

Desarrollo a largo plazo: integración con el ordenamiento territorial, preservación del patrimonio (como zonas de Meridiano V, Tolosa y viviendas históricas de los ’30-’60) y planificación para el crecimiento futuro.

Todavía no se detallan aún recorridos específicos, número de estaciones o longitud exacta en la propuesta inicial, pero la visión es clara: emular el modelo porteño adaptado a las necesidades locales, con un enfoque integral que incluya mayor participación barrial.