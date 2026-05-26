Noche de terror en una comisaría porteña: motín terminó con 4 presos y 3 policías internados.

Una violenta madrugada sacudió a una comisaría del barrio porteño de Balvanera, donde un motín desató escenas de desesperación y un amplio operativo de emergencia. Lo que comenzó como un conflicto interno terminó con fuego, humo y varios heridos trasladados a hospitales.

El episodio ocurrió en la comisaría vecinal 3, ubicada sobre la calle Venezuela, donde permanecían alojados más de 70 detenidos. Cerca de la medianoche, una fuerte tensión dentro de los calabozos derivó en disturbios que rápidamente se volvieron incontrolables.

Durante varios minutos circularon versiones sobre posibles fugas en medio del caos, aunque luego fueron descartadas por fuentes policiales. Tras controlar la situación, las autoridades confirmaron que todos los internos seguían dentro del establecimiento.

Más imágenes del megaoperativo en Balvanera, ante el supuesto motín.



Los móviles y camionetas de la Policía, Bomberos y SAME fueron más de 20 en el lugar, por lo menos tres autobomba y hasta presencia de policías de civil. pic.twitter.com/KfXS4VVeLu — Mati López (@matiilopez_ok) May 25, 2026

La situación se agravó cuando un grupo de presos bloqueó los accesos del pabellón utilizando colchones incendiados para impedir el ingreso de la Policía de la Ciudad. El avance del humo generó momentos de máxima preocupación tanto dentro de la dependencia como entre los vecinos de la zona.

Dos grupos de efectivos equipados con escudos ingresaron al sector para intentar contener el motín y evitar que las llamas se propagaran. Al mismo tiempo, bomberos y ambulancias llegaron al lugar para asistir a heridos y controlar el incendio.

Como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, cuatro detenidos tuvieron que ser trasladados por personal del SAME a distintos centros de salud. También tres policías resultaron afectados por el humo y debieron recibir atención médica.

Parte de la estructura sufrió daños por el incendio (Fuente: NA). NA

Después de varias maniobras de emergencia, las fuerzas de seguridad lograron reducir parcialmente a los internos y recuperar el control de la dependencia. Parte de la estructura sufrió daños por el incendio y obligó a iniciar tareas de reparación en uno de los pabellones.

Las autoridades confirmaron que un sector de la comisaría permanecerá cerrado mientras avanzan los arreglos correspondientes y se redistribuye a varios detenidos en otras alcaidías. Ahora, la investigación busca determinar qué originó el motín que convirtió la madrugada en una escena de extrema tensión.