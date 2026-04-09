A través del Decreto 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV), una opción para ciudadanos argentinos que deseen completar estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Para ingresar, es necesario cumplir con requisitos específicos y aprobar un curso de admisión. Este programa representa una oportunidad significativa para los que buscan adquirir habilidades y conocimientos, al tiempo que se involucran en la protección del país. El Servicio Militar Voluntario (SMV) representa una alternativa voluntaria que permite a los ciudadanos unirse a las Fuerzas Armadas y colaborar en la defensa nacional. Los soldados desempeñan funciones tácticas, logísticas y administrativas en diversas unidades y dependencias militares, recibiendo formación e instrucción especializada. Una vez que el voluntario complete el Curso de Admisión, será incorporado a la Fuerza Aérea y firmará un compromiso de servicio por dos años, el cual es renovable una única vez hasta alcanzar los 28 años. Además, es fundamental presentar diversos documentos de manera personal en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Estos documentos son: La participación como Soldado Voluntario no solo contribuye al fortalecimiento de la defensa nacional, sino que también proporciona una base sólida para el desarrollo personal y profesional de los individuos involucrados. El Gobierno planea realizar campañas de difusión para informar a los jóvenes sobre los beneficios del Servicio Militar Voluntario y sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Se espera que el SMV contribuya a fortalecer la defensa nacional y fomente el sentido de pertenencia y compromiso entre los jóvenes argentinos con su país. El Servicio Militar Voluntario ofrece una serie de beneficios importantes, de los cuales se destacan: La inscripción permanece abierta durante todo el año. Los interesados deben acudir al Centro de Incorporación Zonal más próximo a su domicilio. Para determinar cuál es el más cercano, se puede acceder a este enlace o comunicarse al (011) 4317-6000 INT. 15577. El SMV también ofrece beneficios económicos, como una salario mensual y acceso a programas de capacitación. Esto puede facilitar la inserción laboral de los participantes al finalizar su servicio. Los interesados pueden informarse sobre el proceso de inscripción en los sitios oficiales del Gobierno. Se espera que el SMV atraiga a jóvenes que buscan una experiencia enriquecedora y un sentido de pertenencia.