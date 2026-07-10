La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, visitará Uruguay y mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi, en el marco de una misión donde también visitará Argentina.

Está previsto que Georgieva arribe a Montevideo el próximo jueves 30 para responder a la invitación de las autoridades locales y despliegue una agenda que tendrá como epicentro el encuentro con el mandatario.

Además, la funcionaria del Fondo tiene previsto reunirse con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, que es además gobernador de Uruguay ante el FMI.

La gerente del FMI participará también en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el BCU, mientras que también prevé mantener diálogos con representantes del sector privado.

La realción con el FMI

La visita de Georgieva llega a más de ocho meses de la última revisión por parte de su directorio ejecutivo de la Consulta del Artículo IV, donde el organismo multilateral valoró la resiliencia de la economía uruguaya frente a shocks externos, respaldada por sólidas políticas macroeconómicas.

El organismo multilateral destacó los avances en la modernización de los marcos de política fiscal y monetaria, con una mención a las mejoras de la regla fiscal.

Además, el FMI hizo un análisis balanceado de los riesgos macroeconómicos y remarcó los esfuerzos del gobierno de Orsi por avanzar en su estrategia de desdolarización.

A su vez, la relación con el FMI aparece como muy buena luego de que meses atrás expusieran en las reuniones de primavera tanto el ministro Oddone como Tolosa.

En aquella oportunidad, Oddone puso el foco en el riesgo país más bajo de la región, así como el nivel de inflación y el cumplimiento de la meta fiscal.