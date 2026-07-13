El día de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”: la tarde en la que Maradona inventó la eternidad

Argentina volverá a enfrentarse con Inglaterra este miércoles 15 de julio por un lugar en la final del Mundial 2026. Será un nuevo capítulo de una rivalidad emblemática que no tenía lugar desde Corea-Japón 2002. Sin embargo, el último enfrentamiento entre ambas selecciones fue más cerca en el tiempo, en un encuentro de caracter amistoso.

Hay que remontarse al 10 de noviembre de 2005. Sucedió en el Stade de Genève, en Ginebra, Suiza, donde ambos equipos se cruzaron como parte de la preparación para el Mundial de Alemania 2006. La Selección era dirigida por José Pekerman, mientras que Inglaterra era conducida por el sueco Sven-Göran Eriksson.

Argentina fue protagonista durante gran parte del encuentro y parecía encaminarse a una victoria. Hernán Crespo abrió el marcador, Wayne Rooney empató para los ingleses y Walter Samuel volvió a poner en ventaja a la Albiceleste apenas comenzado el segundo tiempo.

Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, Michael Owen apareció sobre el final del partido y marcó dos goles de cabeza, a los 87 y 91 minutos, para sellar el 3 a 2 definitivo a favor de Inglaterra.

Argentina vs. Inglaterra: dos equipos plagados de figuras

El amistoso reunió a varias de las grandes figuras del fútbol de aquella época.

Por el lado argentino estuvieron Roberto Ayala, Walter Samuel, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Maximiliano Rodríguez, Carlos Tevez y Hernán Crespo.

Del otro lado aparecieron nombres como David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand, John Terry, Wayne Rooney y Michael Owen, en un encuentro que muchos recuerdan por el nivel de ambos equipos y por el desenlace inesperado.

A más de dos décadas, ese partido adquiere un valor especial por otro motivo: Roberto Ayala y Walter Samuel, la dupla central, hoy forman parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y volverán a vivir desde el banco un nuevo Argentina-Inglaterra, aunque esta vez con otro rol.

Scaloni trabaja junto a Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, compañeros de sus épocas como jugador con José Pekerman.

Messi ausente en ese amistoso de lujo

Otra de las grandes curiosidades de aquella noche fue la ausencia de Lionel Messi.

El rosarino, de apenas 18 años, integró la delegación pero no pudo jugar porque debía cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión a los 45 segundos de su debut frente a Hungría, en agosto de ese mismo año. Cuatro días más tarde sí volvió a tener minutos en otro amistoso, frente a Qatar.

Por ese motivo, el partido de este miércoles marcará también un hecho inédito: será el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante Inglaterra.

La falta de cruces entre ambos seleccionados en los últimos años, sumada a la escasez de amistosos entre equipos europeos y sudamericanos, hizo que el capitán argentino nunca tuviera la oportunidad de enfrentar a los Tres Leones.

El Mundial 2002: el último antecedente oficial

El último antecedente oficial entre ambos había sido tres años antes, en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

En aquella oportunidad, Inglaterra se impuso 1 a 0 con un gol de penal de David Beckham y la derrota terminó siendo determinante para la eliminación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la primera ronda.

El choque de este miércoles será el 15° enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. Hasta el momento, el historial favorece a los europeos, con seis victorias contra tres de la Albiceleste y cuatro empates.

Además, ambos seleccionados se cruzaron en cinco ediciones de la Copa del Mundo: Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Ahora, más de veinte años después del último partido y con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego, volverán a verse las caras en un duelo que promete sumar un nuevo capítulo a una rivalidad histórica.