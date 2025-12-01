Una de las principales novedades de la llegada de diciembre es que los comercios extienden los horarios en que se pueden vender bebidas alcohólicas, en una franja que se alarga por dos horas más que en el resto del año .

A partir del 1 de diciembre y hasta el 30 de abril, los locales habilitados podrán vender alcohol de 10:00 a 23:00, una banda más amplia que en los otros meses y que busca ir de la mano con los hábitos de consumo del verano, sobre todo en las zonas turísticas.

¿Cómo es la nueva venta de bebidas alcohólicas?

Antes de esta modificación de verano, regía el horario de 10:00 a 21:00 horas que comprende desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre, aunque esta medida solo se aplica en la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el distrito más poblado del país amplió su franja horaria para comprar y vender bebidas alcohólicas en los comercios habilitados que aplicará para los partidos de la Costa y la ciudad de Mar del Plata, que inician su temporada más fuerte entre diciembre y marzo.

La venta de alcohol en la Provincia de Buenos Aires tiene distintos horarios en el año.

Según consignaron las fuentes oficiales, el esquema busca facilitar el funcionamiento de los locales comerciales, que durante la temporada alta reciben mayor flujo de clientes por la tarde y la noche.

Con el horario extendido, se evita la concentración de compras justo antes del cierre y se permite aprovechar al máximo el movimiento nocturno que caracteriza al verano.

¿Cuál es el horario de venta de bebidas alcohólicas en la Ciudad de Buenos Aires?

La normativa oficial de la Capital Federal indica que “cuando la venta se efectúe bajo la modalidad de envío a domicilio, el expendedor será responsable de verificar los datos del comprador, de modo que resguarde la venta exclusivamente a mayores de 18 años”.

De esta forma, la restricción aplicará en edad para menores, mientras que el horario en la Ciudad de Buenos Aires será mucho más amplio que en la Provincia de Buenos Aires, ya que se prohibirá únicamente desde las 5 hasta las 10 de la mañana y limitado a los locales habilitados para delivery .

La venta de bebidas alcohólicas es diferente en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en general, el resto de los comercios no se encuentran abiertos o no poseen licencia para vender bebidas alcohólicas, a excepción de boliches y bares nocturnos que varían sus horarios según la habilitación correspondiente.