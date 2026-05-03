Conducir bajo los efectos del alcohol en Colombia puede derivar en sanciones económicas y administrativas que impactan de forma inmediata a los infractores. Entre las medidas más conocidas se encuentra la inmovilización del vehículo, una consecuencia contemplada por la legislación vigente. La normativa busca reducir los siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Por eso, además de multas y suspensión de la licencia, la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del automóvil según el nivel de alcoholemia detectado. La Ley 1696 de 2013 establece sanciones administrativas y penales para quienes conduzcan bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas. Según el artículo 4 de esta norma, en todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. Esto significa que, durante el procedimiento, las autoridades pueden aplicar la retención del vehículo conforme a las reglas de tránsito vigentes. Además, la sanción incluye otras consecuencias como: El tiempo de inmovilización depende del nivel de alcohol detectado y de si el conductor ya tiene antecedentes por la misma conducta. Algunos ejemplos previstos por la ley son: En los casos más graves o por reincidencia, también puede aplicarse la cancelación de la licencia de conducción. La ley también sanciona a quienes se nieguen a realizar la prueba de alcoholemia o intenten evadir el control. En estos casos, la norma prevé: Estas disposiciones continúan vigentes y forman parte de las medidas de seguridad vial orientadas a reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.