El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un marcado ascenso de las temperaturas durante este viernes, antes de que las condiciones comiencen a cambiar durante el fin de semana. El viento del norte favorecerá una jornada cálida, con una máxima que rondará los 25 °C en Buenos Aires.

El escenario será diferente a partir del domingo, cuando aumentará la inestabilidad y aparecerán las lluvias. El cambio de tiempo no quedará limitado a una sola jornada, ya que el pronóstico contempla precipitaciones también durante el comienzo de la próxima semana.

El AMBA tendrá más de 25 °C antes del cambio de tiempo

Este viernes 25 de septiembre será la jornada más cálida del período inmediato en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con temperaturas que alcanzarán aproximadamente los 25 °C.

Durante la jornada predominará el tiempo estable, aunque el viento tendrá un papel importante en el ascenso térmico y las condiciones serán más propias de la primavera.

El cambio comenzará a prepararse con un aumento de la humedad y modificaciones en la circulación del viento, antes de la llegada de las lluvias previstas para el domingo.

El domingo llegan las lluvias y baja la temperatura en el AMBA

El sábado 26 presentará un descenso respecto del viernes, con una máxima cercana a los 20 °C en Buenos Aires y condiciones todavía aprovechables para actividades al aire libre.

El pronóstico actual contempla lluvias durante el domingo, por lo que será la primera jornada del fin de semana en la que la inestabilidad ganará protagonismo sobre el AMBA. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La situación cambiará el domingo 27, cuando aumenta la probabilidad de precipitaciones y el cielo se presentará más cubierto, acompañado por viento y un ambiente más fresco.

El pronóstico actual contempla lluvias durante el domingo, por lo que será la primera jornada del fin de semana en la que la inestabilidad ganará protagonismo sobre el AMBA.

La inestabilidad continuará hasta el martes en el AMBA

El cambio de tiempo no terminará el domingo: las previsiones actuales también indican posibilidades de lluvias durante el lunes 28 y el martes 29 de septiembre .

La inestabilidad será intermitente, por lo que esto no significa que vaya a llover de manera continua durante 72 horas, sino que pueden registrarse períodos con precipitaciones dentro de esas jornadas.

Según el pronóstico actualizado, el martes todavía aparece con probabilidad elevada de lluvia y viento del sur, mientras que el miércoles comenzaría una nueva etapa con condiciones más estables.