Entre los beneficios de septiembre de Cuenta DNI se encuentra una promoción especial para quienes realicen consumos en los locales gastronómicos de una de las principales cadenas de estaciones de servicio del país.

El descuento podrá aprovecharse también durante el último fin de semana de septiembre, este sábado 26 y domingo 27, bajo las condiciones establecidas por Banco Provincia.

YPF Full ofrece un 25% de descuento con Cuenta DNI

La promoción de YPF Full contempla un 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

El beneficio está destinado a consumos gastronómicos de carácter familiar y no se aplica a la compra de combustibles, por lo que es importante distinguir entre los gastos en el local y el abastecimiento del vehículo.

Para alcanzar el reintegro máximo de $8.000, es necesario realizar consumos por $32.000, ya que el descuento se aplica sobre el monto gastado hasta llegar al tope establecido.

Cómo aprovechar el descuento de Cuenta DNI en los locales YPF Full

Quienes quieran utilizar el beneficio deberán tener en cuenta el porcentaje de descuento el límite semanal de reintegro y los medios de pago habilitados para acceder a la promoción.

Las principales condiciones de la promoción de Cuenta DNI en YPF Full son las siguientes:

Descuento : 25% en consumos gastronómicos.

Días de vigencia : sábados y domingos.

Tope de reintegro : $8.000 por semana y por persona.

Consumo necesario para alcanzar el tope : $32.000.

Locales incluidos : sucursales adheridas a la promoción.

Medios de pago: QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

No se admiten pagos con QR de Mercado Pago ni de otras billeteras digitales, por lo que es de suma importancia utilizar algunas de las modalidades habilitadas para que la compra pueda aplicar al beneficio.

El Banco Provincia se la juega y lanza una nueva herramienta para comprar dólares con Cuenta DNI (foto: archivo).

Cuándo se acredita el reintegro de Cuenta DNI en YPF Full

El reintegro de la promoción se acredita en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra , por lo que la devolución no se realiza necesariamente en el mismo momento del consumo.

Además el tipo de $8.000 es semanal y por persona, de modo que el ahorro máximo se calcula sobre el conjunto de consumos que se realicen durante ese período y no como devolución ilimitada por cada compra.

La promoción se integra a la oferta de beneficios de septiembre de Cuenta DNI, que incluye descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas, veterinarias y otros rubros.

Para aprovechar el ahorro en YPF Full, es importante verificar que el establecimiento participe del beneficio y tener presente el tope de devolución antes de realizar el consumo.

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