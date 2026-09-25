La Agencia Estatal de Meteorología prevé borrasca atlántica “profunda” desde el domingo, con lluvias en Galicia y Asturias

Tras el calor intenso de estos días, este primer fin de semana de otoño estará marcado por un cambio de patrón meteorológico, con lluvias desde el domingo que se extenderán durante los días posteriores y un descenso de las temperaturas por la llegada de frentes y una borrasca atlántica “profunda”, que provocará precipitaciones en diversas zonas del país.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha señalado que el domingo comenzarán a notarse los cambios por la llegada de un frente al noroeste, que dejará lluvias en Galicia y Asturias, mientras que en el resto del país continuará el tiempo seco.

Las temperaturas bajarán ese día en Galicia, la zona centro y la mitad sur, aunque subirán en el Cantábrico. Para el inicio de la próxima semana, una borrasca profunda en el Atlántico, cuya trayectoria “no está todavía del todo clara”, dejará lluvias en diversas zonas del país, según el portavoz de la Aemet.

Pese al cambio de tiempo, el fin de semana todavía será caluroso, con temperaturas altas para la época y propias del verano, aunque ya en descenso. De hecho, este jueves hizo mucho calor para estas fechas: en unas 150 estaciones de la red de la Aemet, una de cada seis, se alcanzaron o superaron los 35 grados.

En las próximas horas, el tiempo continuará estable en general, aunque un frente llegará el domingo y podría dejar lluvias en Galicia, Asturias y zonas próximas. El pronóstico para la próxima semana todavía presenta “incertidumbre”, aunque podría comenzar con temperaturas más bajas que las registradas estos días.

Los valores serán “más cercanos a los propios de estas fechas” del año, aunque todavía se situarán por encima de lo habitual en el norte y este peninsular y en los archipiélagos, según Del Campo. Además, es probable que aumente la inestabilidad, con lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, además de chubascos en zonas del área mediterránea.

¿Cómo será el tiempo durante el fin de semana? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo será el tiempo durante el fin de semana?

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en buena parte del país, salvo en el Cantábrico. Aun así, “seguiremos con calor intenso para la época del año”, ha indicado el portavoz de la Aemet.

El sábado se alcanzarán entre 30 y 32 grados en buena parte del norte y más de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria. Incluso se alcanzarán entre 38 y 40 grados en el valle del Guadalquivir. Será una jornada estable en general.

El domingo llegará un frente al noroeste, con lluvias y un descenso de las temperaturas en Galicia, la zona centro y la mitad sur. En cambio, los valores subirán en el Cantábrico.

Ese día se superarán los 32 grados en la mitad sur peninsular, puntos del Cantábrico oriental, el valle del Ebro y zonas de Canarias.

¿Qué se espera para el inicio de la próxima semana?

El pronóstico para el comienzo de la próxima semana es “más incierto”, según el portavoz de la Aemet. Es probable un cambio de tendencia por la presencia de una borrasca profunda en el Atlántico, mientras que el lunes continuarían bajando las temperaturas de forma general.

¿Qué se espera para el inicio de la próxima semana? Fuente: EFE.

Los vientos del sur favorecerán un ascenso térmico en Galicia y las comunidades cantábricas, donde podrían soplar con mucha fuerza. Las rachas podrían convertirse en un factor adverso en estas zonas durante esa jornada.

En el resto de la península se registrarían chubascos localmente fuertes, más probables en el oeste y también en el área mediterránea.