Alerta por radiación en el AMBA: las recomendaciones para proteger la piel ante el aumento del índice UV

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un incremento paulatino en la intensidad de los rayos solares para la región del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A partir de las próximas jornadas, el índice ultravioleta (UV) comenzará a registrar valores más elevados, superando umbrales que requieren especial atención para prevenir quemaduras y daños en la piel.

El fenómeno está vinculado al cambio progresivo en el ángulo de elevación del Sol a medida que se transita hacia las estaciones más cálidas del año, marcando el inicio de un período donde la radiación genera un impacto mucho mayor durante las horas centrales del día .

El ángulo de elevación solar y el incremento del índice UV

La radiación alcanzará el nivel de riesgo 6 en el AMBA , registrando un ángulo de elevación de 47 grados durante la ventana horaria crítica.

Este parámetro resulta fundamental, ya que al superar la barrera de los 45 grados, la radiación solar adquiere la fuerza suficiente para broncear o generar lesiones cutáneas con mayor rapidez.

Por el momento, la ventana en la que se supera dicho umbral será acotada y se concentrará principalmente entre las 12:00 y las 14:00 horas .

Alerta por radiación en el AMBA: las recomendaciones para proteger la piel ante el aumento del índice UV

No obstante, este indicador continuará en constante aumento: el ángulo de elevación subirá más de 2 grados cada siete días, dirigiéndose hacia su punto máximo de 78 grados previsto para el solsticio de verano.

Tiempos de exposición límite según el tipo de piel

El nivel de riesgo alto acorta significativamente el tiempo tolerable de exposición directa al Sol sin protección adecuada, variando según la sensibilidad de cada persona:

Pieles claras o Tipo I: Con un índice UV de nivel 6, el tiempo máximo de exposición segura antes de sufrir afecciones cutáneas se reduce a apenas 11 minutos.

Pieles trigueñas o Tipo IV: Para este grupo, la tolerancia máxima estimada sin protección bajo este mismo nivel alcanza los 100 minutos.

Recomendaciones para cuidar la piel y prevenir daños

Ante el incremento paulatino de los niveles de radiación en la región, los especialistas recomiendan adoptar pautas básicas de fotoprotección al permanecer al aire libre .

Es clave evitar la exposición solar directa entre las 12:00 y las 14:00, el rango horario donde el ángulo de elevación supera el umbral de riesgo.