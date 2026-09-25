Elon Musk arremetió contra el documental Musk, dirigido por Alex Gibney, y lanzó una catarata de críticas contra el cineasta.

El magnate calificó la película como un “hit piece” -ataque difamatorio-, en referencia a lo que considera un trabajo destinado a atacarlo.

La película, que busca analizar la enorme influencia que ejerce a nivel mundial, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y llegará a los cines de Estados Unidos el 9 de octubre de 2026.

Qué dijo Elon Musk sobre el documental sobre su vida

Desde que se conoció que Gibney comenzaba a trabajar en el documental, Elon Musk cuestionó las intenciones del proyecto. En 2023, cuando se anunció la película, el empresario ya había anticipado en su cuenta oficial de X que se trataba de un “ataque difamatorio” en cuenta oficial de X.

It’s a hit piece — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Sin embargo, durante la semana del estreno en Venecia, Elon Musk volvió a pronunciarse contra el documental y apuntó especialmente contra su director.

“La mi***a de perro merece más respeto que Gibney”.

“Un ataque que falla y comete el pecado fatal de ser aburrido durante 4 horas”.

“Gibney no tiene ninguna integridad. Ninguna. Afortunadamente, sus películas son aburridísimas” .

“El gran defecto del ”Cobarde” Gibney es inventar una película falsa”.

Dogshit is worth more respect than Gibney — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

Gibney has zero integrity. Zero.



Fortunately, his movies are boring af 😂 — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

Qué cuenta la película que calificó como un “ataque difamatorio

El documental busca analizar la figura del empresario y la influencia que alcanzó a nivel mundial.

La película incluye entrevistas con personas vinculadas a su vida personal y profesional, entre ellas su primera esposa, Justine Musk; su padre, Errol Musk; el especialista en inteligencia artificial Geoffrey Hinton; el cofundador de Tesla, Martin Eberhard; y el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman.

Según el medio especializado Variety, Elon Musk no participó en el documental. El empresario aparece representado mediante un avatar generado con inteligencia artificial, similar a un personaje de videojuego, que reproduce declaraciones reales suyas.