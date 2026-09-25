A partir de octubre, el tope de ingresos para acceder a los medicamentos sin cargo de PAMI se actualizará en función del nuevo haber mínimo previsional.

El requisito establece que los afiliados deben tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos. En los hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD, el límite es de tres haberes mínimos.

Nuevo tope de ingresos para los medicamentos gratis

Como se mencionó, los afiliados que quieran acceder a este beneficio deberán tener ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. A partir del próximo mes, con la actualización del haber mínimo, ese límite pasará a ser de $653.622,77 mensuales.

Por otro lado, en las casas donde viva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite permitido es más amplio y equivale a tres jubilaciones mínimas , alcanzando los $1.307.245,53 por mes.

Medicamentos PAMI: cuál es el ingreso máximo para acceder a la prestación a partir de octubre.

Medicamentos sin cargo por subsidio social: qué otros requisitos se deben cumplir

Además del tope de ingresos, para acceder al régimen del subsidio es necesario cumplir con una serie de requisitos patrimoniales.

Los solicitantes no deben estar afiliados a una medicina prepaga ni ser propietarios de más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo.

Tampoco pueden tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente sea titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, no deben ser titulares de activos societarios que evidencien una capacidad económica plena.

¿Cómo hacer el trámite para acceder a los medicamentos sin cargo?

El trámite puede realizarlo el afiliado de PAMI, su apoderado o un familiar . La solicitud puede iniciarse de manera online a través de la página oficial de PAMI o de forma presencial en la Agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) que corresponda.

Para iniciar la gestión, es necesario presentar el DNI, la credencial de afiliación, la receta electrónica emitida por un médico del Sistema PAMI y los estudios que respalden el diagnóstico. En los casos que corresponda, también se debe presentar el formulario de solicitud de cobertura por razón social.

Una vez evaluada y autorizada la solicitud, el afiliado podrá retirar los medicamentos en la farmacia correspondiente presentando la receta.