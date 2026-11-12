Recipiente de vidrio con agua y jugo de limón, una cuchara medidora y un paño junto a un micrrondas abierto.

El microondas acumula restos de comida, salpicaduras de grasa y olores que pueden quedar impregnados después de varios usos. Aunque muchas veces se posterga esta limpieza, existe un método sencillo para aflojar la suciedad sin recurrir a productos específicos.

El vinagre blanco y el limón, en este sentido, pueden ayudar en esta tarea. La clave está en utilizarlos con agua y aprovechar el vapor que se genera al calentarlos: así, los restos adheridos se ablandan y después resulta más fácil retirarlos con un paño .

Cómo aplicar vinagre o limón para limpiar el microondas de la mejor manera

Para poner en práctica este método, hay que colocar una taza de agua en un recipiente apto para microondas y agregarle una cucharada de vinagre blanco o de jugo de limón. No es necesario combinar ambos ingredientes: se puede elegir cualquiera de las dos alternativas.

Después, hay que introducir el recipiente y calentar la preparación entre 2 y 5 minutos. El vapor se distribuirá por las paredes internas del electrodoméstico y ayudará a aflojar las salpicaduras y los restos de comida.

Según informa El Mueble, un sitio web especializado en decoración, se aconseja esperar unos 10 minutos para que actúe. El vapor se distribuirá por las paredes internas del electrodoméstico y ayudará a aflojar las salpicaduras y los restos de comida.

Luego se puede pasar un paño suave o una esponja para quitar la suciedad que se haya desprendido y secar el interior.

El vapor, mezclado con vinagre y limón, se distribuirá por las paredes internas del electrodoméstico y ayudará a aflojar las salpicaduras y los restos de comida. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Qué propiedades tienen el vinagre y el limón para limpiar

El vinagre blanco contiene ácido acético, mientras que el jugo de limón aporta ácido cítrico. Se trata de ácidos suaves que se utilizan en distintas tareas domésticas de limpieza, aunque sus aplicaciones dependen de la superficie y del tipo de suciedad.

En el microondas, el beneficios del procedimiento guarda estrecha relación con el vapor, ya que en combinación con los otros elementos ayuda a ablandar la suciedad adherida para que pueda retirarse con mayor facilidad. Además, el vinagre y el limón, aportan una ayuda adicional para tratar los olores desagradables.

¿Cada cuánto hay que limpiar el microondas?

La limpieza frecuente evita que los restos de comida se acumulen y se vuelvan más difíciles de retirar. Por eso es conveniente pasar un paño por el interior cuando se producen salpicaduras y no esperar a que la suciedad quede adherida durante varios días.

También es importante limpiar el plato giratorio por separado, con agua y detergente y secarlo antes de volver a colocarlo. Si es apto para lavavajillas, se pueden seguir las indicaciones del fabricante para lavarlo de esa manera.