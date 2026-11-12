Las cajas de papel de aluminio tienen pequeñas pestañas en los extremos que pasan inadvertidas.

Hay un detalle en la caja del papel de aluminio que se suele pasar por alto, aunque esté a la vista cada vez que se abre el cajón de la cocina. Se trata de dos pequeñas pestañas ubicadas en los costados de la caja, conocidas como cierres de extremo.

La tarea de estas pestañas es mantener el rollo en su lugar para que el papel se pueda tirar y cortar sin complicaciones. Aparecen tanto en cajas de papel de aluminio como en las de film transparente y papel vegetal, y suelen confundirse con parte del diseño del cartón.

Las pestañas laterales fijan el rollo dentro de la caja

Al presionarlas hacia adentro, las pestañas sujetan el cilindro interior del rollo por los costados. Con esa sujeción, el papel se desenrolla con más control, la caja conserva su forma y el corte resulta más cómodo, según informó el sitio Slate.

Sin ellas, a medida que el rollo se achica tiende a moverse y a chocar con la cuchilla de corte, lo que obliga a sostener o doblar la caja para mantenerlo en su lugar.

Cómo se activan las pestañas de la caja de papel de aluminio

Activarlas es sencillo. Basta con presionar las pestañas al estrenar el rollo, y no hace falta repetir el gesto.

Al presionar las pestañas de los costados, el rollo de papel aluminio queda fijo dentro de la caja y no se desplaza al tirar. Reynolds Wrap

Algunos envases incluso traen una indicación cerca de la pestaña. Es el caso de Reynolds Wrap, la marca estadounidense de papel de aluminio, cuya caja dice «Presione aquí para cerrar el rollo».

Casi nadie las conoce porque pasan desapercibidas

Britta Olson, portavoz de Reynolds Consumer Products, fabricante de Reynolds Wrap, explicó que el desconocimiento se debe a un hábito: “A menudo, la gente no se toma el tiempo de leer las instrucciones de productos conocidos con usos obvios, como cinta adhesiva, papel o tijeras”.

Cuál es la diferencia del lado brillante y mate del papel aluminio

Otra duda frecuente tiene que ver con el propio papel, ya que muchos se preguntan qué cara debe ir hacia los alimentos. Según Olson, la diferencia es tan pequeña que haría falta instrumental de laboratorio para medirla, así que se puede usar cualquiera de los dos lados para cocinar, almacenar o congelar.

Las diferencias entre el lado mate y el lado brillante del papel aluminio. (Imagen ilustrativa) Freepik

La excepción es el papel antiadherente, cuyo lado mate lleva el revestimiento y debe quedar en contacto con los alimentos. En cuanto al aspecto de cada cara, se debe a que las láminas se enrollan de a dos. Los lados mates se tocan entre sí y los brillantes entran en contacto con los rodillos de acero.