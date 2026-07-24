El café es parte de la rutina de millones de personas, pero no todas lo disfrutan de la misma manera. Mientras algunos buscan una bebida intensa para empezar el día, otros prefieren un sabor más suave que puedan acompañar durante toda la mañana.

En ese escenario, la elección entre una cafetera de filtro y una de espresso va mucho más allá de una cuestión de gusto.

La principal diferencia está en la preparación. El café de filtro utiliza un sistema de goteo que permite extraer la bebida de manera más lenta, logrando un resultado equilibrado, con mayor volumen y notas más delicadas. Es una opción ideal para quienes toman varias tazas al día o comparten el café con otras personas.

El espresso, en cambio, se prepara mediante agua a alta presión que atraviesa el café molido en pocos segundos. El resultado es una bebida más concentrada, con cuerpo, crema y un sabor intenso, perfecta para quienes prefieren un café corto y con mayor potencia.

Café de filtro vs expreso: cuál conviene según tu rutina diaria y cómo cambia el resultado (foto: Archivo)

Qué conviene según tus hábitos de consumo

La decisión también depende del estilo de vida. Quienes suelen desayunar en familia, trabajan desde casa o disfrutan de tomar café durante varias horas encontrarán en una cafetera de filtro una alternativa práctica, ya que permite preparar varias tazas de una sola vez y mantener una calidad uniforme en cada preparación.

Por el contrario, si el objetivo es obtener un café rápido e intenso antes de salir o entre reuniones, el espresso suele adaptarse mejor a esa rutina. Cada método responde a necesidades diferentes y no existe una opción universalmente mejor, sino la que más se ajusta a cada momento del día.

Una oportunidad para renovar la cafetera

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Entre las opciones disponibles se encuentra la cafetera de filtro TOP HOUSE de acero inoxidable, un modelo pensado para preparar varias tazas con sistema de goteo y diseño compacto. Su terminación en acero inoxidable le aporta un estilo moderno para la cocina y la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar de un café suave y uniforme todos los días.