A la hora de calefaccionar un ambiente, una de las dudas más frecuentes es si conviene comprar una estufa eléctrica o un caloventor. Aunque ambos equipos ayudan a combatir el frío, no funcionan de la misma manera ni ofrecen el mismo rendimiento según el tamaño del espacio.

La elección del sistema de calefacción depende de varios factores: los metros cuadrados, la circulación del aire, el nivel de aislamiento y el tiempo durante el cual se va a usar el equipo. Por eso, antes de comprar, es clave pensar si se necesita calor rápido para un espacio chico o una temperatura más pareja para un ambiente mediano.

El caloventor suele ser una opción práctica para espacios chicos o usos puntuales, como un baño, un escritorio o una habitación. Su principal ventaja es que genera calor rápido, ya que impulsa aire caliente en pocos minutos, aunque no siempre resulta la mejor alternativa para mantener encendido durante períodos prolongados.

Cuándo conviene elegir una estufa eléctrica

En ambientes medianos, una estufa eléctrica puede ofrecer una calefacción más estable y confortable. A diferencia del caloventor, algunos modelos permiten distribuir el calor de forma más pareja, sostener la temperatura ambiente y evitar cambios bruscos cuando el equipo queda funcionando durante más tiempo.

Los equipos eléctricos brindan calefacción estable y confortable en ambientes medianos. (Foto: COTO)

Para livings, dormitorios amplios o sectores de uso frecuente, conviene priorizar equipos que logren un buen equilibrio entre potencia, seguridad y eficiencia energética. En estos casos, los convectores eléctricos o las estufas infrarrojas pueden ser alternativas convenientes, según se busque calor más uniforme o una sensación térmica más directa.

Consejos para calefaccionar sin gastar de más

Más allá del equipo elegido, hay hábitos que ayudan a mejorar el rendimiento: cerrar puertas y ventanas, evitar filtraciones de aire, no tapar los artefactos y mantenerlos alejados de cortinas, muebles u objetos inflamables. También es importante revisar el estado del equipo, usar tomacorrientes seguros y apagarlo cuando el ambiente ya alcanzó una temperatura agradable.

Para quienes estén evaluando qué comprar antes de la llegada de las temperaturas más bajas, en el supermercado COTO se pueden encontrar opciones con 35% de descuento y 6 cuotas sin interés, con vigencia del 19 al 25 de junio. Entre las alternativas disponibles figuran el Convector THS CTHN 2000 W Negro y la Estufa Infrarroja THS EIG-TH 1400 W, dos equipos pensados para calefaccionar el hogar de acuerdo con las necesidades de cada ambiente.