Lograr un café con un sabor similar al de una cafetería de especialidad ya no es un privilegio exclusivo de los baristas profesionales o de los expertos en la materia. En los últimos años, el consumo de café en la Argentina experimentó un fuerte cambio cultural: los consumidores se volvieron mucho más exigentes y hoy buscan replicar esa misma calidad en la comodidad de sus hogares, adaptando sus rutinas diarias para disfrutar de una infusión superior.

Lo interesante de este fenómeno es que, en contra de lo que muchos creen, no es necesario invertir grandes sumas de dinero en equipamiento sofisticado o máquinas importadas de miles de dólares para dar el salto de calidad. La verdadera clave para transformar la rutina mañanera no siempre está en la complejidad del equipo, sino en cómo se utiliza y en prestarle atención a los detalles del proceso.

Pequeños cambios en variables clave como el punto de molienda, la calidad del agua o la temperatura de preparación pueden generar una gran diferencia en la taza final. Por ejemplo, utilizar agua filtrada y evitar que hierva es un truco simple que previene que el café se queme, permitiendo que afloren las notas aromáticas reales del grano y transformando una taza común en una experiencia multisensorial mucho más completa.

Mitos y verdades sobre el café filtrado

Existe el falso mito de que el café de filtro es “agua sucia” o de menor calidad que un espresso express. Sin embargo, los expertos locales aseguran que el filtrado por goteo es uno de los mejores métodos para apreciar los descriptores más sutiles del grano, como las notas florales y frutales. Al pasar el agua de forma pausada, se logra una bebida limpia, con el cuerpo justo y un nivel de cafeína ideal para arrancar tu jornada sin sobresaltos.

Cómo mejorar el sabor de tu café en casa con un equipo accesible

Para quienes buscan practicidad y rendimiento sin descuidar el bolsillo, las cafeteras de filtro hogareñas se convirtieron en las grandes aliadas de la cocina. Lejos de quedar obsoletas, las nuevas versiones digitales permiten estandarizar el proceso de goteo, asegurando que el agua pase por el café de manera uniforme para extraer todo su potencial, emulando los métodos de filtrado manual que son tendencia en los cafés de Palermo.

Café en casa como de cafetería: la clave comprobada para mejorar el sabor sin gastar de más (foto: Archivo)

En el mercado local, una opción que pisa fuerte por su excelente relación precio-calidad es la Cafetera Filtro Top House CM1705, la línea exclusiva de electrodomésticos de Supermercados Coto. Este modelo se destaca por su diseño moderno en acero inoxidable y una pantalla digital circular programable que permite tener el café listo apenas te levantás. Con su capacidad para mantener el calor de forma eficiente y un sistema de goteo optimizado, demuestra que no hace falta gastar de más para convertirse en un verdadero barista hogareño.