El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero no todas las preparaciones son iguales. Aunque a simple vista puedan parecer similares, el expreso, el de filtro, el americano y el lágrima responden a métodos de elaboración distintos que modifican el sabor, la intensidad y el cuerpo de la bebida.

Conocer cómo se prepara cada variedad permite entender mejor sus características y elegir la opción más adecuada según el momento del día. Desde una taza intensa para arrancar la mañana hasta una preparación más suave para acompañar la merienda, cada método ofrece una experiencia diferente.

Qué diferencia al café expreso, de filtro, americano y lágrima

El café expreso se obtiene al hacer pasar agua caliente a alta presión a través del café molido. El resultado es una bebida concentrada, con cuerpo y una característica capa de crema en la superficie, ideal para quienes prefieren sabores intensos y marcados.

En cambio, el café de filtro se prepara mediante una extracción más lenta, donde el agua atraviesa el café molido por gravedad. Este proceso resalta aromas y matices que suelen perderse en preparaciones más rápidas, ofreciendo una taza más ligera y equilibrada. Por eso, suele ser una de las opciones favoritas para desayunos tranquilos o largas sobremesas.

Café expreso, de filtro, americano o lágrima: en qué se diferencian y cómo prepararlos correctamente (foto: Archivo)

Cómo elegir el mejor método según cada momento del día

El café americano, por su parte, parte de un expreso al que luego se le agrega agua caliente. Esto reduce su intensidad sin perder gran parte de su perfil aromático, convirtiéndolo en una alternativa para quienes buscan una bebida más suave, pero con el carácter propio del café.

El café lágrima, en tanto, se elabora con una mayor proporción de leche y una pequeña cantidad de café. Su sabor delicado y su baja intensidad hacen que sea una elección frecuente para quienes prefieren bebidas más livianas o recién comienzan a incorporar café a su alimentación.

La cafetera que permite preparar café con sabor profesional en casa

Para quienes buscan disfrutar de estas preparaciones con mayor calidad, contar con una cafetera adecuada puede marcar la diferencia. Un equipo que permita controlar la extracción ayuda a obtener mejores resultados y aprovechar al máximo el aroma y el sabor de cada variedad de café.

En ese sentido, el Supermercado COTO ofrece la Cafetera Express Top House CE6202P, una opción pensada para quienes quieren preparar un café expreso con resultados similares a los de una cafetería sin salir de casa. Su diseño y funcionamiento permiten incorporar este clásico a la rutina diaria y disfrutar de una experiencia más completa en cada taza.