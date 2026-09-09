Buscan voluntarios para vivir en un paraíso de Portugal.

Una pequeña casa de huéspedes ubicada en Ribamar, en la zona de Ericeira, Portugal, busca voluntarios para sumarse a su equipo durante un retiro especial de Navidad y Año Nuevo. La propuesta combina yoga, surf, gastronomía vegetariana y vida comunitaria, a cambio de algunas horas de colaboración semanal.

La oportunidad fue publicada en Worldpackers y está pensada para personas que quieran vivir una experiencia diferente en uno de los destinos costeros más atractivos de Portugal. El retiro se desarrollará entre el 22 de diciembre y el 3 de enero.

Voluntariado en Portugal: qué tareas deberán realizar

La experiencia se desarrolla en Omassim Guesthouse, una casa de huéspedes vinculada al yoga y al surf. Las tareas se distribuirán de acuerdo con las habilidades y necesidades de cada voluntario.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Cuidado y paseo de las mascotas.

Limpieza de cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.

Preparación de camas y otras tareas domésticas.

Ayuda en la preparación, finalización y servicio de las comidas.

Colaboración con la organización cotidiana de la casa de huéspedes.

Apoyo durante los retiros.

Una de las áreas que requiere mayor disponibilidad es la cocina, especialmente para la preparación del desayuno. La persona seleccionada deberá comenzar alrededor de las 7 de la mañana para tener listo el buffet a las 8:30. No obstante, recibirá capacitación del chef durante los primeros días.

También se busca apoyo general para diferentes tareas de la casa. Entre ellas, pasear durante aproximadamente una hora por la tarde a Chocolate, el Labrador de ocho años del establecimiento, y retirar o colocar las reposeras de la piscina.

Buscan voluntarios para vivir en un paraíso de Portugal. Worldpackers.

Qué ofrece el voluntariado

A cambio de la colaboración, los voluntarios tendrán alojamiento gratuito en una habitación privada, aunque el baño será compartido con los huéspedes.

Además, la propuesta incluye:

Desayuno, almuerzo y cena vegetarianos todos los días.

Un día libre por semana.

Uso gratuito de la lavandería.

Bicicletas disponibles.

Clases de yoga gratuitas.

Acceso a las instalaciones de la casa, entre ellas la sala de yoga, gimnasio, jardín, piscina, sauna y baño de hielo.

El programa establece un máximo de 24 horas de colaboración por semana, aproximadamente cuatro horas por día, aunque algunas jornadas pueden requerir menos y otras más tiempo.

Otros trabajos que puede realizar el voluntario

Además de las tareas de limpieza, cocina y mantenimiento, existen otras actividades que pueden formar parte del intercambio.

Los voluntarios pueden colaborar con la recepción de huéspedes los sábados, realizar tareas administrativas sencillas, como enviar correos electrónicos previos a las llegadas, y limpiar la sala de yoga dos veces por semana y la sala de masajes una vez por semana.

También existe la posibilidad de ayudar con contenido para redes sociales mediante la toma de fotografías y pequeños videos que permitan mostrar el ambiente de la casa de huéspedes.

Para algunas tareas, como recoger pan fresco por la mañana, se puede utilizar una bicicleta. En determinadas ocasiones también se utiliza un automóvil, por lo que contar con licencia de conducir representa una ventaja.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta tiene algunos requisitos para quienes quieran participar del intercambio.

Los candidatos deben:

Tener más de 22 años .

Contar con un nivel intermedio de inglés o portugués .

Postularse de manera individual.

El establecimiento aclara que no acepta parejas ni dúos para esta experiencia.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

Aunque el alojamiento y las comidas están incluidos, hay algunos gastos que no forman parte del intercambio.

Los voluntarios deberán hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda.

Además, las clases de surf y el equipamiento no están incluidos. La casa de huéspedes trabaja con una escuela de surf independiente que ofrece precios especiales para quienes participan del programa.

La propuesta, publicada en Worldpackers, apunta así a quienes quieran pasar las fiestas en la costa portuguesa y combinar una estadía en contacto con la naturaleza con actividades de yoga, surf y convivencia, a cambio de colaborar algunas horas por semana.